Une magnifique édition Steelbook pour les films de Christopher Nolan

De quoi patienter en attendant la sortie de Tenet, la semaine prochaine. Presque tous les films de Christopher Nolan (res)sortent aujourd'hui en Bluray, dans une édition Steelbook très réussie.

Au menu de cette collection en boîtiers métal, figurent sept films. On trouve évidemment la trilogie Dark Knight (étalée de 2005 à 2012, avec Christian Bale dans le rôle de Batman), qui l'ont propulsé à l'époque dans la cour des réalisateurs à succès.

Une filmographie fascinante

Ses projets plus personnels sont aussi réédités, ce qui permet de tisser le fil d'une filmographie fascinante. Le Prestige, un film sorti en 2006, mériterait évidemment que l'on s'y attarde, tout comme le cultissime Inception, qui fait toujours l'objet de dizaines d'interprétations aujourd'hui sur Internet.

La sortie de cette collection intervient d'ailleurs dix ans tout juste après la sortie de ce dernier, en 2010.

Et que dire d'Interstellar, qui a remis la SF sur de bons rails, ou bien de Dunkerque, un film de guerre démesuré et complexe, à l'image du réalisateur, qui fait désormais figure de grand parmi les grands. Un sondage sur IMDb plaçait d'ailleurs sept de ses films parmi les 25 meilleurs long-métrages réalisés entre 1990 et 2015.

Une belle collection

Seuls manquent à l'appel (Pour l'instant ?) les tout premiers films de Christopher Nolan. Memento, qui l'a fait connaître, est un petit chef d'œuvre à la construction démoniaque. Quant au trop méconnu Insomnia, avec Al Pacino, il n'a pas eu l'écho mérité à sa sortie en 2002. Plus modestes, ces œuvres illustraient pourtant parfaitement le talent et les obsessions de Nolan (le rapport au temps, la manipulation mentale...). Elles mériteraient, elles aussi, une belle réédition.

A moins de 15 euros le coffret, chaque film dispose d'un écrin de choix pour tous les collectionneurs - ils sont encore nombreux - n'ayant pas encore succombé aux charmes du «Tout dématérialisé».