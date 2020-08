40 ans d’Indochine : découvrez les 3 tubes qui figurent sur la compilation «Singles Collection 2001-2021»

Avant de célébrer en grande pompe ses quarante ans de carrière avec une tournée des stades en 2021, Indochine dévoilera ce vendredi 28 août la compilation «Singles Collection 2001-2021». L’occasion de réécouter trois des plus grands morceaux du groupe de Nicola Sirkis.

«J’ai demandé à la lune» (2002)

Après une décennie en retrait et le décès de Stéphane Sirkis, frère jumeau de Nicola qui a succombé à une hépatite, Indochine renoue avec le succès et sort ce morceau extrait de l’album «Paradize». Ecrit par Mickaël Furnon, leader de Mickey 3D, «J’ai demandé à la lune» s’écoule à plus d’un million d’exemplaires dans l’Hexagone.

«College boy» (2013)

Issu du douzième opus du groupe «Black City Parade», ce titre évoque le combat d’un jeune collégien qui se fait harceler par ses camarades de classe en raison de son homosexualité. Le clip réalisé par le cinéaste québécois Xavier Dolan qui est volontairement très violent, allant jusqu’à montrer un garçon se faire crucifier et tirer dessus, fait polémique. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a menacé à l’époque d’interdire cette vidéo aux moins de 18 ans. Depuis, le clip a enregistré plus de 7,5 millions de vues sur YouTube.

«Nos célébrations» (2020)

Sorti à la fin du mois de mai, juste après la période de confinement, cette chanson évoque les quarante ans de carrière d’Indochine faits de hauts et de bas. Le clip qui prend la forme d’un dessin animé en noir et blanc met en scène un Nicola Sirkis qui croise de grandes figures du passé comme l’ancien président François Mitterrand, et revit certains événements historiques. «Nos célébrations» a été enregistré en novembre et décembre 2019, entre Londres et Bruxelles.