HBO travaille sur une série consacrée à Ivanka Trump

Comment devient-on Ivanka Trump ? Selon les informations du site Collider, HBO s'apprête à répondre à cette question à travers une série consacrée à la vie de la fille du président américain.

Le projet serait en fait une adaptation du podcast «Tabloid : The Making of Ivanka Trump», créé par le New York Magazine et Luminary Media.

Exclusive: HBO developing series adaptation of @NYMag & @hearluminary podcast 'Tabloid: The Making of Ivanka Trump.' https://t.co/pudxa6O3WZ — Collider (@Collider) August 27, 2020

Lancé en août dernier, il est composé de huit épisodes et animé par Vanessa Grigoriadis, journaliste lauréate du National Magazine Award.

Comme le podcast, la série retracera le parcours d'Ivanka Trump, s'intéressant notamment à son enfance et sa jeunesse dans un milieu privilégié, jusqu'à son arrivée à la Maison Blanche au côté de son père.

Pour dresser un portrait fidèle de la fille de Donald Trump, HBO pourra s'inspirer des différents entretiens menés par Vanessa Grigoriadis pour «Tabloid», notamment avec Ivana Trump, la mère d'Ivanka.

Selon Collider, l'animatrice du podcast devrait endosser le rôle de productrice exécutive de cette série, en collaboration avec Nick Hall, un ancien cadre de HBO et la dramaturge australienne Nakkiah Lui. On ne sait pas encore qui sera choisi pour incarner les membres de la famille Trump et notamment Ivanka, l'héroïne de cette nouvelle production.