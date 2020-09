Valérie Lemercier surprend en Céline Dion dans les premières images du biopic consacré à la chanteuse

Rien n’avait filtré jusqu’alors. L’actrice et réalisatrice a présenté hier soir les premières images et l’affiche de son film, «Aline», librement inspiré de la vie de Céline Dion. La ressemblance entre l’actrice et la chanteuse est frappante. La sortie en salles est prévue le 18 novembre prochain.

Grande fan de la star québécoise, Valérie Lemercier travaille sur ce long-métrage depuis trois ans, et c’est avec une émotion palpable qu’elle a présenté hier dans «Quotidien» les premiers éléments graphiques de cet ambitieux projet. A commencer par l’affiche, créée à partir d’une photo de plateau, où Valérie Lemercier pose de profil dans un costume blanc, micro doré à la main, ressemblant à s’y méprendre à Céline Dion.

Découvrez l'affiche d'ALINE, le nouveau film événement de Valérie Lemercier, en salles le 18 novembre !



Une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion.#tousaucinema #valerielemercier #celinedion @celinedion pic.twitter.com/vnxje3FPoy — Gaumont (@Gaumont) August 31, 2020

L’actrice, qui campe à l’écran Aline, sorte de double de Céline Dion, a ensuite présenté le teaser de ce long-métrage. Un film qui retrace librement le parcours de la star internationale, de sa petite enfance à ses 50 ans, en passant par sa rencontre avec René Angelil, ses concerts, ses interviews...

Premières images du film de Valérie Lemercier sur la vie de @celinedion https://t.co/nyNk26DMvm — Eugénie Lépine-Blondeau (@eugenie_lb) August 31, 2020

Valérie Lemercier y joue aussi bien Aline/Céline enfant qu’adulte. Silhouette longiligne, posture, costume, gestuelle, là encore le mimétisme entre les deux femmes est étonnant. «J'ai essayé de l'incarner», a tout simplement expliqué la comédienne sur le plateau de l'émission.

Des images qui ont fait réagir sur Twitter. Si certains saluent déjà le projet, le comparant à «A Star Is Born», ou se disant conquis par la bande-annonce, le teaser a attisé la curiosité de plusieurs twittos, quand d'autres estiment le «pari risqué».

Cette BA est canon ! Elle promet un film plein de frissons et d'émotions. On sent que Valérie Lemercier aime, adore @celinedion ! #Aline #Quotidien pic.twitter.com/eBkTHYAPxI — Ben (@ben_of_75) August 31, 2020

Grand film ! Valerie Lemercier s'empare de Celine Dion pour faire son Star is Born. C'est étonnant, bouleversant, drôle et plein plein de cinéma. Le meilleur film de Valérie Lemercier et l'un des meilleurs films de l'année. Impressionnant. pic.twitter.com/Z6ZYnpl90j — Renan Cros (@imnotgenekelly) August 31, 2020

Il a l’air génial le film #Aline avec Valérie Lemercier hâte de le voir ! #Quotidien — Maxime - Au cœur de l'actualité (@ActuMaxime) August 31, 2020

Voilà probablement LE projet cinéma à venir qui m'intrigue le plus ! Parfaitement improbable sur le papier, mais il n'empêche que je suis sacrément curieux d'en voir davantage. PS : Et pourquoi "#Aline" ? #ValerieLemercier https://t.co/6a70XwA0cl — Quadra fâché (sous traitement) (@_Nklr) August 31, 2020

Je pensais tellement qu’ #Aline de Valérie Lemercier serait un gros délire, en fait ça a l’air d’un vrai biopic premier degré, hagiographique, je ne sais pas trop quoi en penser #Quotidien — Stef_Ache (@Stef_Ache) August 31, 2020