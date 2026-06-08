Deux mois après sa sortie, «Super Mario Galaxy» a franchi la barre du milliard de dollars de recettes dans le monde, devenant le premier film hollywoodien de 2026 à atteindre ce cap.

Mario continue sa course folle. Sorti début avril, «Super Mario Galaxy» vient de franchir la barre du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, une première en 2026. Cette performance confirme l'incroyable popularité du célèbre plombier de Nintendo, et fait de ce nouvel opus l'un des plus grands succès de l'histoire des adaptations de jeux vidéo.

Dès son lancement, le film d’animation avait donné le ton avec un démarrage mondial avoisinant les 370 millions de dollars (environ 320 millions d’euros). Réalisé en images de synthèse, il reprend directement après les événements du premier volet. Alors que Bowser a été réduit à une version miniature de lui-même, Mario, qui célèbre cette année ses 40 ans, et son complice Luigi repartent à l'aventure aux confins de la galaxie.

Inspiré du célèbre jeu «Super Mario Galaxy», sorti sur Nintendo Wii en 2007, le film les entraîne de planète en planète, à la découverte de nouveaux mondes. Les deux héros devront notamment affronter Bowser Jr., le fils du redoutable roi des Koopas, et croiser la route de la princesse Rosalina.

En 2023, «Super Mario Bros., le film» avait déjà créé l'événement, en cumulant plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial, devenant alors le deuxième plus gros succès de l'année derrière «Barbie».