«Tenet» : venez assister à l'après-première du film de Christopher Nolan à Paris

A production exceptionnelle, événement exceptionnel. Pour la première fois, une séance spéciale du nouveau film de Christopher Nolan, «Tenet», sorti le 26 août, sera organisée ce jeudi 3 septembre au cinéma Pathé La Villette, à Paris. Une «après-première» qui permettra de redécouvrir ce blockbuster et d’en comprendre toutes les subtilités.

Ce grand rendez-vous en IMAX qui commencera à 19h45, sera réservé exclusivement à tous les spectateurs qui ont déjà vu le film. Une discussion de trente minutes animée par Sébastien-Abdelhamid au cours de laquelle participeront le critique Philippe Rouyer, le YouTubeur de la chaîne «Tales from the click» Jean-Baptiste Toussaint et le mentaliste Fabien Olicard, se tiendra en amont de la projection. Le but ? «Tenter d’apporter des clés de lectures aux spectateurs», précise Warner Bros., co-organisateur de l’événement.

Vous avez vu TENET et vous voulez déjà le revoir ?





Assistez à notre Après-Première en IMAX®, jeudi 3 septembre au Pathé La Villette : un débat d'experts suivi d'une projection du film en IMAX. Attention SPOILERS.





Réservez vos places https://t.co/n9gI4XJ8UN pic.twitter.com/Q9xJ5t5q71 — Warner Bros France (@warnerbrosfr) August 28, 2020

Ce débat sera enregistré et rediffusé avant les séances qui se dérouleront le 10 septembre dans seize salles IMAX partout en France, dont Gaumont Disney Village, Pathé Marseille Plan de Campagne ou encore Pathé Lyon Carré de soir. Les places sont à réserver en ligne.

Depuis sa sortie en salle il y a une semaine, «Tenet» a quasiment atteint le million d’entrées, représentant le meilleur démarrage de l’année 2020 en France, selon les chiffres du box-office dévoilés mercredi par CBO. Les bons résultats de ce thriller d’espionnage mettant en scène John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh et Elizabeth Debicki, et qui n’est pas encore sorti aux Etats-Unis, redonnent le sourire aux exploitants de salles de cinéma hexagonales qui connaissent depuis le déconfinement une fréquentation en baisse.