Les cinq tubes incontournables de Kool & the gang

Ronald Bell, cofondateur du groupe américain Kool & the gang s'est éteint mercredi 9 septembre à l'âge de 68 ans, laissant derrière lui de nombreux titres qui font encore danser la planète.

Ronald Bell fonde le groupe Kool and the gang au début des années 1960 avec son frère et cinq amis, sans savoir qu'ils allaient marquer de leur empreinte l'histoire de la musique, du funk et de la disco. Sélection des cinq tubes incontournables du groupe aussi mythique qu'entraînant.

Ladies night (1979)

«Ladies Night», issu de l'album éponyme, marque le début d'une longue collaboration avec Eumir Deodato, arrangeur avec lequel la bande signe ses plus grands tubes.

Celebration (1980)

«Celebration» fait partie de l'opus «Celebrate». En se classant au top du Billboard Hot 100, il hisse les membres du groupe au statut de rois du disco.

get down on it (1981)

Issu de l'album «Something special», «Get down on it» fait danser la terre entière en 1981 et rejoindra le top 10 du Billboard Hot 100 en 1982.

Fresh (1984)

Ecrit par J.T. Taylor et Sandy Linzer, le tube «Fresh» est issu de l'album «Emergency».

Cherish (1985)

Balade romantique hors-pair qui fait un tabac dans les mariages en 1985, «Cherish» est devenu au fil du temps un classique des slows.