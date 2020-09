«Aline» de Valérie Lemercier : que pense Céline Dion de ce film inspiré de sa propre vie ?

Dans «Palais Royal !» sorti en 2005, elle s’intéressait au destin de Lady Di. Avec «Aline» qui sortira en salles le 18 novembre, Valérie Lemercier signe un «biopic» librement inspiré de la vie de Céline Dion, dans lequel elle se glisse dans la peau de la star. Mais que pense cette dernière de ce film qui lui rend indirectement hommage ?

En apprenant que ce long-métrage était en préparation, l’interprète de «Pour que tu m’aimes encore» ou «All By Myself» aurait été surprise selon nos confrères du Parisien surtout en découvrant le nom de l’héroïne, Aline Dieu. «Pourquoi Aline, qu’est-ce que ça veut dire ?», aurait-elle demandé, en précisant par ailleurs qu’elle n’a jamais été contactée par Valérie Lemercier en personne.

Interrogée par Gala, Valérie Michelin qui s’occupe de la carrière de la chanteuse en France, a précisé que Céline Dion ne s’est en revanche jamais opposée au projet et a donné son accord par un «bien sûr, allez-y». Cependant, sa collaboratrice a ajouté que «le passé, ce n’est pas son truc». Reste donc à connaître l’avis de l’artiste québécoise quand elle aura vu le film. Un film qui prend des allures de faux biopic et qui s’intéresse à cette Aline, de ses 5 à 55 ans, à ses origines modestes, à ses concerts autour du monde, mais surtout à sa magnifique histoire d’amour avec son producteur Guy-Claude, un homme divorcé et plus âgé qu’elle qui pourrait être le cousin de... René Angélil.