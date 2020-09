L’emblématique cabaret Chez Michou rouvre ses portes

Alors que les grands cabarets de la Capitale comme le Lido ou le Moulin Rouge, gardent pour l’instant le rideau baissé, le plus petit d’entre eux par la taille, le célèbre Chez Michou, s’apprête à retrouver le public à partir du 11 septembre, après plusieurs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire.

Comme toutes les salles, ce temple de la fête créé par Michou en juillet 1956 au 80 rue des Martyrs, et repris par sa nièce après le décès de son oncle le 26 janvier dernier, a été contraint de suspendre son activité dès le mois de mars. Pour la première fois en 60 ans, ce lieu emblématique pour ses spectacles transformistes et ses Michettes fermait ses portes. Il sera dès vendredi le premier cabaret parisien à rouvrir, d'abord deux soirs par semaine en septembre, les vendredis et samedis, alors que le Crazy Horse lui emboîtera le pas dès le 1eroctobre.

Youpie ! Michou rouvre ses portes Une petite note bleue pour terminer la semaine sur une magnifique nouvelle ! Le... Publiée par Cabaret Michou sur Vendredi 4 septembre 2020

Avec un double challenge pour Catherine Jacquart, à la tête de la « maison » comme elle le dit elle-même : relancer l’activité dans des conditions sanitaires strictes, et faire perdurer l’âme de ce lieu imaginé par Michou. Le projet d’une vie, qu’il ne souhaitait pas forcément voir fermer à sa mort, contrairement à ce qu’il avait lui-même écrit dans son autobiographie, « Michou Prince bleu de Montmartre» sortie en 2017, mais qu’il ne voulait avant tout pas voir décliner, selon Catherine Jacquart. C’est donc avec la bénédiction des Michettes et après les avoir invitées à voter qu’elle a repris le flambeau en janvier, après avoir travaillé près de 25 ans auprès de son oncle. « J’ai toujours été près de lui, c’était quelqu’un d’exigeant. Quand on s’engage à faire quelque chose, on ne lâche rien. L’esprit du cabaret reste en état. Michou c’était la joie, la fête, toujours la qualité, jamais de vulgarité. Nous voulons travailler de la même façon », note-t-elle. Formée à l’école du travail bien fait, cher à Michou, c’est dans cet état d’esprit que les artistes retrouveront la scène, fidèles à l’ADN du lieu, et accueilleront à nouveau les spectateurs. Une réouverte que l’équipe prépare depuis trois semaines, repensant les numéros, l'agencement de la salle, les vestiaires, les loges.

Des conditions de réouverture millimétrées

« C’est beaucoup d’efforts, mais tellement d’envie. Il faut que tout le monde puisse recommencer à travailler avec beaucoup de sérieux » explique sa directrice. La jauge comme partout a été réduite, passant de 50 au lieu de 80, le masque y sera obligatoire, les garçons en salle seront équipés de visières. «Pas de tactile, pas de bisous » précise Catherine Jacquart. C’est une organisation millimétrée que l’équipe a mise en place. Jusque dans les loges, tout est encadré. Pour se préparer, les artistes seront séparés par un plexiglass. Ils ne seront que deux par loge au lieu de quatre. Les costumes seront sous housse. Le spectacle lui aussi a été modifié. Les artistes ne se croiseront pas.

Pas de quoi pour autant brider la créativité. « Ils trépignaient, ils ont travaillé chez eux », note Catherine Jacquart. De nouveaux personnages verront en effet le jour sur scène. Johnny Hallyday fera ainsi son entrée Chez Michou, campé par Aharon, qui travaille ce rôle de composition depuis plus d’un an, et qu’il souhaite incarner dans le plus grand respect. La rock star rejoindra Céline Dion, Mylène Farmer, Florence Foresti, Lady Gaga ou encore Stromae, tous interprétés par des transformistes de talent qui ont fait la réputation de Chez Michou, et comptent bien perpétuer leur savoir-faire. Une grande famille comme le souligne sa nouvelle directrice, qui aborde cette reprise avec enthousiasme et sérieux. « Nous ne sommes pas angoissés, nous avons des artistes extraordinaires, nous tenons le coup », conclue Catherine Jacquart, fidèle au poste et à l'esprit de Chez Michou.