BD : Catherine Meurisse, Emmanuel Guibert, Château de Versailles... 3 expos à voir cet automne

Malgré la pandémie, le monde de la BD n'a pas oublié que 2020 était son année. Le neuvième art compte en tout cas bien sortir de sa case et se place même sur les murs dans différents lieux de la capitale.

Catherine Meurisse s'expose au Centre Pompidou pendant que les biographies dessinées d'Emmanuel Guibert entrent à l'Académie des beaux-arts et que le château de Versailles se met dans sa bulle. Sélection des trois grandes expos BD de l'automne.

Catherine Meurisse à la BPI

Que les fans de Catherine Meurisse qui n'avaient pas pu découvrir la superbe exposition qui lui était consacrée au festival d'Angoulême 2020 se consolent : elle sera visible dès ce 30 septembre à la Bibliothèque Publique d'Information du Centre George Pompidou, enrichie de pièces originales et d'expérimentations nouvelles dans un parcours et une scénographie modifiés. Dessinatrice, caricaturiste, reporter, illustratrice ou encore scénariste, elle a travaillé pendant quinze ans pour la presse, dont Charlie Hebdo, mais prouve également au fil de sa carrière toute sa sensibilité artistique, à travers ses différentes influences, de Delacroix à Claire Brétecher en passant par Tomi Ungerer, mais aussi à travers les joies et les épreuves de sa vie qui infusent ses oeuvres.

De ses travaux d'enfance à ses plus récentes oeuvres, Catherine Meurisse, première auteure de BD à intégrer l'Académie des beaux-arts, le 15 janvier dernier dans la section peinture, ne manquera pas de montrer ici tout l'étendu de son talent.

Catherine Meurisse avait présenté elle-même l'exposition qui lui était consacrée lors du Festival International de la BD d'Angoulême en janvier 2020 © DR

Catherine Meurisse, la vie en dessin, du 30 septembre 2020 au 25 janvier 2021 à la BPI

Emmanuel Guibert à l'Académie des beaux-arts

En se penchant sur l'oeuvre d'Emmanuel Guibert, l'Académie des beaux-arts rend hommage au genre de la biographie dessinée. L'auteur de bandes dessinées, sacré en janvier 2020 Grand Prix de la Ville d'Angoulême pour l'ensemble de son oeuvre, s'était auparavant plongé dans les destins de ces deux hommes exceptionnels. Alan Ingram Cope avait fait l'objet de plusieurs volumes : La guerre d'Alan, L'enfance d'Alan et Alan et Martha. Didier Lefèvre était, lui, au centre de la trilogie Le Photographe qui avait, à sa sortie entre 2000 et 2006, révolutionné le genre grâce à un montage de photos et de dessins qui se complètent et se confondent.

Au programme pour cette exposition s'inscrivant dans «BD 2020» : beaucoup de dessins évidemment mais aussi de photographies et objets renvoyant à chacune des époques évoquées dans ces biographies dessinées : la crise de 1929 en Californie, la Seconde Guerre mondiale et l'Afghanistan des années 1980.

«Le photographe» © Emmanuel Guibert / Dupuis

Emmanuel Guibert. Biographies dessinées, du 10 septembre au 18 octobre 2020 à l'Académie des beaux-arts.

la BD à Versailles

A l'occasion de cette année de la BD, le château de Versailles accueille une exposition sur la représentation du château de Versailles dans la bande dessinée. Qu'il soit réaliste, fantasmé ou fantastique, le célèbre château a été et est encore l'objet d'un traitement régulier au sein du neuvième art. L'exposition qui ouvrira à l'occasion des Journées européennes du patrimoine et se tiendra dans la salle du Jeu de Paume montre ainsi versailles sous toutes ses coutures (dessinées), à différentes époques mais aussi quelques rois de France, des épisodes de la Révolution française ou encore des références à l'Ancien Régime.

© Denoël 1997

Le château de Versailles dans la bande dessinée, du 19 septembre au 31 décembre dans la salle du Jeu de Paume du château.