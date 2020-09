Game of thrones : on sait quelle scène George R.R. Martin a le moins aimé dans la série

Si George R.R. Martin avait eu le dernier mot, cette scène de Game of thrones n'aurait sans doute pas existé. Dans son livre «Fire cannot kill a dragon», en librairie le 6 octobre, James Hibberd révèle les coulisses de la série phénomène, des prémices au dernier jour de tournage, et notamment la scène que l'auteur de la saga littéraire a le moins aimé. Pour les retardataires : attention, spoiler.

Il s'agit d'une séquence a priori assez ordinaire de la première saison, lorsque Robert Baratheon, alors roi, va chasser. «Il y a quatre gars à pied dans les bois qui transportent des lances et Robert emmerde Renly. Dans les livres, quand Robert va chasser, on nous dit qu'il a été encorné par un sanglier et il le ramène et il meurt ! Donc nous n'avons jamais fait une vraie scène de chasse».

Sur le site d'Entertainment weekly, James Hibberd indique que, pour l'écrivain, cette séquence de la série manque de réalisme. «Je sais à quoi ressemble une chasse royale, argue-t-il. Il y aurait dû y avoir une centaine de gars. Des pavillons. Des chasseurs. Des chiens. Des cors. C'est comme ça qu'un roi chasse ! Il n'aurait pas été dans les bois avec trois de ses potes et des lances, en train d'attendre un sanglier».

George R. R. Martin incrimine un budget insuffisant à l'époque : «Nous ne pouvions pas nous payer des chevaux, des chiens ou des pavillons», assure-t-il. En 2011, Game of thrones disposait de six millions de dollars par épisode. Une somme loin d'être dérisoire et pourtant sans commune mesure avec le budget des dernières saisons : la sixième aurait coûté 90 millions de dollars, pour 6 épisodes.