Cinéma : le nouveau James Bond (encore) repoussé

Les fans de l’agent 007 vont devoir prendre leur mal en patience, puisque le 25e opus des aventures de James Bond est finalement prévu pour l’année prochaine.

C’est la deuxième fois que «No Time To Die», «Mourir peut attendre» en français, est repoussé, et ce en raison de l’épidémie de coronavirus. D’abord prévu pour le 31 mars, puis le 12 novembre, la sortie se fera finalement (a priori) le 2 avril 2021.

«MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd'hui que la sortie de No Time to Die, le 25e opus de la série James Bond, sera reportée au 2 avril 2021 afin qu'il puisse être mondialement vu au cinéma», peut-on lire dans un communiqué publié sur Twitter.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3

