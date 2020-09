James Bond : Henry Cavill rêve de se glisser dans le costume de l’agent 007

Alors que Daniel Craig s’apprête à faire ses adieux à James Bond, les prétendant sont nombreux à vouloir le remplacer et se glisser dans la peau du plus célèbre des agents secrets. Parmi eux, l’acteur Henry Cavill, qui n’a pas caché son envie de faire partie de la franchise.

«Si Barbara (Broccoli, la productrice historique de James Bond) et Mike (Michael G. Wilson, l’autre producteur de la saga) étaient intéressés par mon profil, je sauterais immédiatement sur l’opportunité. A ce stade, tout est très incertain. On verra ce qu’il se passe. Mais oui, j’adorerais jouer Bond, ce serait très, très excitant», a déclaré le Britannique dans une interview accordée à GQ.

Could Henry Cavill be the next 007? "I would love to! It would be very exciting" https://t.co/0gLakTmU7w

— British GQ (@BritishGQ) September 24, 2020