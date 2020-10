Johnny Nash, auteur et chanteur de «I Can See Clearly Now», est mort à 80 ans

Bien connu dans le monde du reggae, le chanteur et compositeur Johnny Nash, à l‘origine du tube «I Can See Clearly Now» maintes fois repris, est mort à 80 ans mardi 6 octobre.

Le natif de Houston est décédé à son domicile de causes naturelles, selon son fils. Il avait fait ses débuts sur un label majeur (ABC Paramount) en 1957 en sortant le morceau «A teenager sings the blues».

Mais c'est en 1972 qu’il avait accédé à la notoriété mondiale avec «I Can See Clearly Now», vendu à plus d'un million d’exemplaires et en tête pendant quatre semaines du Billboard Hot 100. Un tube repris par la légende Jimmy Cliff et… Claude François ou même Nana Mouskouri dans sa version française.

Premier non-jamaïcain à avoir enregistré des chansons reggaes dans les célébrissimes studios jamaïcains, grand amateur de rocksteady, Johnny Nash était également l’ami de Bob Marley avec qui il a collaboré et dont il a produit plusieurs morceaux.

Johhny Nash avait également eu une courte carrière d’acteur à la fin des années 50.