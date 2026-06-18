L'actrice Daveigh Chase, enfant star de «The Ring» et voix de «Lilo & Stitch», est décédée à 35 ans d'une septicémie

Connue pour son rôle dans le film horrifique The Ring, l’actrice Daveigh Chase est décédée à seulement 35 ans, après avoir passé plusieurs jours à l’hôpital.

Une triste nouvelle. L’actrice Daveigh Chase, interprète de Samara dans «The Ring», est décédée mardi 16 juin, a appris TMZ. Sa disparition à l’âge de seulement 35 ans a été annoncée au média américain, hier, par son petit ami Roy Hernandez.

La jeune femme est décédée des suites d'une méningite et d'une infection sanguine, qui ont provoqué une septicémie, a fait savoir ce dernier auprès de TMZ.

«On a récemment diagnostiqué une méningite et plusieurs infections sanguines graves chez Daveigh. Son état est devenu critique et les médecins m'ont dit qu'il ne lui restait peut-être plus beaucoup de temps.», avait par ailleurs écrit Roy Hernandez en commentaire d’une cagnotte GofundMe créée en début de semaine pour soutenir l'actrice.

Selon TMZ, la jeune femme aurait été hospitalisée au début du mois pour malnutrition.

Un prix pour son rôle dans «the Ring»

Enfant star des années 2000, Daveigh Chase a marqué le cinéma avec son rôle d’ado terrifiante aux pouvoirs surnaturels dans «The Ring», de Gore Verbinski, sorti en 2003 alors qu'elle n'avait que 13 ans. Une performance qui lui avait valu de remporter le prix de Meilleure Méchante aux MTV Movie Awards, la même année. Elle a par ailleurs connu le succès en prêtant sa voix à Lilo dans le film d’animation «Lilo & Stitch», sorti en 2002.

La jeune femme a également doublé Chihiro Ogino dans la version américaine du «Voyage de Chihiro» et tourné dans «Donnie Darko», «Sabrina, l'apprentie sorcière» ou encore «Urgences». Née en juillet 1990, elle avait commencé sa carrière à l’âge de 8 ans avant de se retirer du monde du cinéma en 2016, après son apparition dans le film d'horreur «Jack Goes Home» de Thomas Dekker.