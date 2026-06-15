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Disparition de Lowana dans le Bas-Rhin : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver l’adolescente de 13 ans

Selon la publication de la gendarmerie, Lowana est décrit comme ayant des cheveux longs et noirs. [Gendarmerie du Bas-Rhin]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

La gendarmerie du Bas-Rhin a annoncé, ce lundi 15 juin, un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante de Lowana à Oberhausbergen. L’adolescente de 13 ans n’a plus donné de nouvelles depuis vendredi 12 juin dans l'après-midi. 

Où est Lowana ? Sur son réseau social X, la gendarmerie du Bas-Rhin a publié ce lundi 15 juin un appel à témoins à la suite de la disparition de Lowana, 13 ans. Cette mineure est en effet recherchée depuis vendredi 12 juin vers 16h30. C’est à cette heure que l’adolescente a quitté son foyer, situé sur la commune d’Oberhausbergen, sans donner de nouvelles. 

Selon la publication de la gendarmerie, Lowana est décrite comme ayant des cheveux longs et noirs. Elle est porteuse d’un piercing au niveau du nez. Le jour de sa disparition, l’adolescente était vêtue d’un jogging noir avec des bandes blanches sur le côté, d’un t-shirt gris avec un lapin, d’un peignoir blanc ou beige, d’un long manteau noir et de baskets noires et grises.

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Les gendarmes invitent toute personne ayant des informations concernant la disparition de Lowana à contacter immédiatement le 17 ou la brigade territoriale autonome de Mundolsheim au 03.88.19.07.67. 

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