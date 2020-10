El Camino, la suite de Breaking Bad, sort enfin en DVD et blu-ray

Il y a un an, Netflix dévoilait sur sa plate-forme le film «El Camino», suite de la série phénomène Breaking Bad, qui avait fait le bonheur des téléspectateurs durant cinq saisons de haute volée. Pour ceux qui n'auraient pas pu dévorer le programme dès sa sortie, la version VOD, DVD et Blu-ray est enfin disponible, un an tout juste après sa présentation.

Et les spectateurs ne devraient pas mettre longtemps à se replonger dans l'ambiance crépusculaire de la fin de la série, puisque l'action d'«El Camino» reprend exactement là ou s'était arrêté la série, il y a désormais sept ans.

Pour ceux qui auraient un peu perdu le fil de ce thriller sous amphétamines, Vince Gilligan, le créateur de la série et réalisateur de sa suite avait prévenu : si vous n'avez pas suivi Breaking Bad, alors l'intérêt du film ne sera pas évident. Heureusement, Aaron Paul, qui incarne Jesse Pinkman - désormais seul héros principal du film puisque son compère chimiste Walter White, campé par l'impeccable Bryan Cranston, est mort à la fin de la cinquième saison - avait eu la bonne idée de résumer, en seulement 2 minutes 30, les 62 épisodes de la série sur le plateau du Jimmy Kimmel Live.

Pour les rétifs à l'anglais, on peut (très) succintement résumer le tout ainsi : «Il y a ce professeur de chimie nommé Walt qui a un cancer. Sa femme, Skylar, est enceinte et son fils, Walt Jr., adore les petits-déjeuners. Ensuite, Walt commence à fabriquer de la méthamphétamine pour payer ses frais médicaux avec l'aide de son ancien élève, Jesse...», explique ainsi Aaron Paul, avant d'égrener les autres faits marquants, jusqu'au dernier épisode de la saison 5, au terme duquel Walter White, qui se sait condamné par la maladie, si ce n'est par la mafia, vient se sacrifier en éliminant les néo-nazis qui retiennent prisonnier Jesse Pinkman. Ce dernier peut alors prendre la fuite dans la fameuse voiture modèle El Camino.

Pour ne pas trop spoiler le contenu du film, sachez qu'une dizaine des personnages déjà vu dans Breaking Bad reviennent dans la suite, tournée en seulement 60 jours, et qui consiste pour Jesse Pinkman à fuir les autorités et les éventuelles poursuivants qui souhaiteraient se venger.

A noter que, niveau audiences, le succès a été immédiat lors de sa diffusion sur Netflix, puisque sur les trois jours suivants la mise en ligne, 8,2 millions de personnes ont regardé le film, et plus de 25 millions de ménages avaient accompagné Jesse Pinkman jusqu'au bout de ses aventures après une semaine.

El Camino, 122 min., DVD, Blu-ray.

