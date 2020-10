Game of thrones : un personnage emblématique de la série ressuscité dans les livres (spoilers)

Saison 6, épisode 5 : les mots «Hold the door» («Tiens la porte») prenaient une tout autre signification pour les fans de Game of Thrones. Découvrant le secret du doux géant Hodor, ils assistaient dans le même temps à sa mort. Mais, d'après George R. R. Martin, auteur de la saga littéraire ayant inspiré la série, Hodor connaîtra un sort différent dans les livres.

L'écrivain s'est exprimé à ce sujet dans l'ouvrage de James Hibberd, Fire cannot kill a dragon, qui s'intéresse aux coulisses de la saga Game of thrones. Selon George R. R. Martin, l'histoire du personnage et notamment celle de son surnom sera toujours celle que l'on connaît : Hodor restera la contraction de «Hold the door».

Hold the door



Hold the door



Hold the door



Hodor...Hodor...Hodor





Game Of Thrones pic.twitter.com/zCr4iEpmPI — TV GeeK (@TVGeeK7) October 11, 2020

Dans la série, Meera hurle ces mots au colosse, tandis qu'elle tente de sauver Bran de l'armée de morts-vivants lancée à leurs trousses par les marcheurs blancs. Pour sauver ses deux amis, Hodor meurt ainsi, dévoré par les monstres tandis qu'il fait barrage de son corps.

Sur papier, il en sera autrement qu'à l'écran. Même s'il a trouvé la scène aussi «physique» que «bien exécuté[e]», George R. R. Martin a préféré imaginer un autre destin pour ce personnage emblématique de l'univers Game of thrones.

«Dans le livre, Hodor a volé une vieille épée dans la crypte. Et Bran a pris le contrôle du corps de Hodor pour s'entraîner au combat à l'épée, raconte l'auteur, qui se livre à quelques spoilers. Alors, dire à Hodor de «tenir la porte» voulait plutôt dire «défend l'entrée», puisque les ennemis arrivent. Et alors Hodor les combat et les tue. C'est un peu différent mais c'est la même idée».

Avec ces nouvelles révélations, l'écrivain réaffirme son intention d'écrire une fin différente de celle de la série. Une fin dans laquelle le loyal Hodor a cette fois-ci toute sa place.