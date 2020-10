Cinéma, BD-Concert, ateliers… que faire en famille pendant les vacances de la Toussaint ?

Les vacances de la Toussaint débuteront samedi prochain. Pour occuper les enfants pendant ces quinze jours, les rendez-vous destinés aux enfants, des tout-petits aux plus grands, sont nombreux. Tour de piste.

Festivals de cinéma pour petits cinéphiles, ateliers gourmand ou créatif, activités sportives pour se glisser dans la peau d'un Ninja ou BD-Concert, les vacances d'automne risquent d'être presque trop courtes pour tout faire.

Quatre jours de cinéma avec Mon premier festival

« Le petit Vampire » © 2020 - THE MAGICAL SOCIETY BY JOANN SFAR - STUDIOCANAL - LA COMPAGNIE CINÉMATOGRAPHIQUE & PANACHE PRODUCTIONS - FRANCE 3 CINÉMA - STORY.

Le festival de cinéma dédié au jeune public dès 2 ans, créé en 2005, revient pour une nouvelle édition du 21 au 24 octobre. Au programme de ce Premier festival : des rencontres, des centaines de films et des séances au tarif unique de 4 euros dans une quinzaine de salles d’art et d’essai de la Capitale.

Avec en prime, cette année, seize films et dessins animés internationaux inédits ou présentés en avant-première. Parmi eux : le nouveau film animé de Joann Sfar, « Le petit vampire », adapté de sa bande dessinée culte. L'auteur et dessinateur sera d'ailleurs l'invité d'honneur du festival, parrainé cette année par Bérénice Bejo.

Un atelier choco original pour préparer ses confiseries d’Halloween

© Musée du Chocolat

« Trick or treat ». De plus en plus implanté dans l’Hexagone, Halloween approche à grand pas pour le plus grand bonheur des enfants. Afin d’être fin prêt pour la grande distribution de confiseries le 31 octobre, le musée du chocolat organise, du 17 octobre jusqu’au jour J, un atelier chocolat résolument original. Les enfants à partir de 6 ans pourront y fabriquer leurs propres chocolats garnis de farces et attrapes : anchois, piment et autres surprises à la manière des célèbres chocogrenouilles de Bertie Crochue de la saga Harry Potter. Ils concevront également une araignée chocolatée à grignoter en famille.

Billet visite du musée et atelier Halloween, Musée du Chocolat, 35 €.

Une initiation à la mosaïque ou à la mode au Palais de la Porte Dorée

© Capture d'écran Atelier Mosaïque - Palais de la Porte Dorée.

Clin d’œil à son architecture, Le palais de la Porte Doré, dont les sols se parent de superbes mosaïques datant de la construction de l’édifice, organise à partir du 17 octobre des ateliers pour initier les plus petits à cet art. Destiné aux 3 - 5 ans, ce rendez-vous d’une heure leur permettra tous les mercredis, vendredis et week-ends à 10 h 30 de composer leur propre création à partir de chutes de papiers colorés. Les plus grands, à partir de 6 ans, pourront, en lien avec l’exposition « Christian Louboutin : L’exhibition(niste)», imaginer au canevas le soulier de leur rêve. Comme le créateur, ils pourront laisser libre court, pendant deux heures, à leur imagination.

Atelier à partir du 17 octobre, Palais de la Porte Dorée. Tarif : 6 €.

Un parcours pour apprendre à devenir aussi habile qu’un ninja warrior

© Blast

Il ou elle court, saute et escalade tout, à l’image des candidats de l’émission Ninja Warrior, dont le tournage de la cinquième saison a débuté en septembre. Pour que les enfants puissent s’entraîner et se défouler en toute sécurité, Blast, la première salle de parcours d’obstacles située à deux pas du canal de l'Ourcq, organise pendant les vacances des stages et sessions d’entraînements pédagogiques et ludiques, encadrées par des coachs. Entre escalades, glissades et déambulations, ces sessions destinées aux enfants de 6 à 15 ans leur permettront de devenir de vrais ninjas.

Blast, Stage d’une semaine (5 demi-journées de 3h de 9 h 30 à 12 h 30), 120 €. Session d’une demi-journée également possible de 9h 30 à 12 h 30, 30 €.

Le festival de cinéma gratuit du musée du quai Branly célèbre les héroïnes féminines

Parvana - Nora Twomey © 2017 Breadwinner Canada Inc.Cartoon Saloon Breadwinner Limited Melusine Productions S.A.

Avec Drôles de filles !, troisième édition du festival de cinéma jeune public gratuit destiné au 4 - 12 ans, le Quai Branly met à l’honneur les filles intrépides et courageuses de l’histoire du cinéma. A travers 22 films, les enfants pourront vibrer et découvrir le parcours de ces drôles de filles, des célèbres Chihiro ou Kiki du réalisateur Miyazaki, à Marjane avec « Persepolis » de Marjane Satrapi ou encore Parvana, l’histoire d’une petite fille Afghane, imaginée par Nora Twomey. Autant de films qui font voyager à travers les cultures.

Drôles de filles !, festival de cinéma jeune public du Musée du Quai Branly, du 17 au 25 octobre, en accès libre, dans la limite des places disponibles, gratuit.

Le petit prince en concert illustré par les dessins de Joann Sfar

Un roman culte revisité en bd-concert. Les 23 et 25 octobre, la Seine Musicale propose au jeune public de redécouvrir les aventures du Petit prince en musique et en images. Une performance imaginée par le compositeur Marc Olivier Dupin, qui réunit sur le plateau le comédien Benoît Marchand, la projection des planches de Joann Sfar, dont l’adaptation en BD de ce récit culte est sorti en 2008, et quatre musiciens. A la manière de « Pierre et le loup », chaque instrument accompagnera ainsi un personnage : la clarinette pour le Petit prince, le basson pour le mouton ou encore la flûte pour la rose.

Du 21 au 25 oct « Le petit prince » concert illustré, La Seine musicale.