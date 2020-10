5 livres jeunesse à emporter pour les vacances de La Toussaint

Les vacances de La Toussaint arrivent avec leur cortège de bottes mouillées mais aussi de doux moments sous un bon vieux plaid. L'occasion d'offrir à lire de bons livres aux enfants en mal d'activité. Sélection.

Les chinchillas dorment énormément

© Joëlle Ecormier / Brunelle Baldi / éd. Motus

Lili-Rose sait bien que les chinchillas dorment énormément. Mais lorsque son petit Achille ne se réveille plus du tout, le monde de la petite fille s'écroule. Elle décide alors de se procurer un nouvel animal de compagnie qui ne risque pas, lui, de mourir. Aidée par un marchand malicieux, elle va parvenir peu à peu à surmonter son chagrin et apprendre que la mort fait aussi partie de la vie. Brunella Baldi («Peau de lapin») mêle son univers coloré et doux au délicat texte de Joëlle Ecormier («La pêche aux mots»), autrice déjà d'une quinzaine de titres jeunesse, pour donner vie à ce joli album sur le deuil, pour les enfants à partir de 6 ans.

Les chinchillas dorment énormément, de Joëlle Ecormier et Brunella Baldi, éd. Motus, 14€. A partir de 6 ans.

Le projet Barnabus

© The Fan Brothers / éd. Little Urban

Un labo secret enfoui sous terre fabrique des créatures parfaites. Pas de chance : Barnabus, un être mi-éléphant-mi-souris, a été placé, lui, dans le département des créatures ratées. Enfermé sous une cloche de verre, il rêve de grands espaces. Un jour, il décide de prendre la poudre d'escampette avec ses amis «ratés». Après «Le fabuleux voyage du bateau cerf» et «Où l'océan rencontre le ciel», The Fan Brothers publient - avec l'aide de leur troisième frère cette fois - une nouvelle histoire emprunte de magie, d'aventure et d'émotion. Dans un graphisme aussi doux que bourré de détails à découvrir lectures après lectures, les Fan Brothers traitent de l'importance de la liberté malgré les risques encourrus. Un thème très actuel donc.

Le projet Barnabus, de The Fan brothers, éd. Little Urban, 15,90€. A partir de 4 ans.

Faites la tête avec Patrice Leconte

© Patrice Leconte / éd. Flammarion

Tête de noeud, tête de mule, tête de l'emploi, tête de linotte... Kézako ? Certainement pas ce que vous croyez. Patrice Leconte se lance dans l'aventure du livre jeunesse avec un livre illustré par ses soins (avant de devenir réalisateur, Patrice Leconte débuta sa carrière en tant que dessinateur et scénariste au sein du magazine Pilote). Le résultat est délicieux : huit portraits et petites histoires de personnages atypiques, bourré d'un humour qui plaira autant aux enfants qu'à leurs parents. Pas banales, ces trajectoires semblent également bien déjà intemporelles. On attend la suite avec impatience.

Faites la tête avec Patrice Leconte, de Patrice Leconte, éd. Flammarion, 12 €. A partir de 10 ans.

Danse Isadora

Avis aux danseuses en herbe : la célèbre danseuse Isadora Duncan fut aussi la jeune Isadora, benjamine d'une famille monoparentale, à la fin du dix-neuvième siècle. L'esprit rêveur, Isadora n'aime pas l'école et passe le plus clair de son temps à danser, pieds nus et d'une manière libre. Souhaitant aider sa mère à payer les factures, elle ouvre - à l'âge de 6 ans ! - une petite école de danse, donnant elle-même des cours à partir de l'âge de onze ans. Dans un roman jeunesse rythmé et écrit avec grande justesse et sans le moindre simplisme, Evelyne Brisou-Pellen (connu notamment pour «le Manoir» chez Bayard jeunesse) narre les premières années de l'une des pionnières de la danse moderne. De quoi donner des ailes aux petites filles qui rêvent de réaliser leurs rêves.

Danse, Isadora !, d'Evelyne Brisou-Pellen, éd. Scrineo, 12,90€. A partir de 12 ans.

Mortelle adèle et la galaxie des bizarres

La série Mortelle Adèle a-t-elle encore besoin de soutien, elle qui, du haut de ses huit ans et ses 17 tomes, comptabilisait en juillet 2020 quelque 3,9 millions d'exemplaires vendus ? La réponse est non... mais quand même oui. Car Mortelle Adèle est plus qu'une héroïne à succès, elle est cette petite fille irrévérencieuse à l'imagination débordante, qui fédère autant les filles que les garçons et véhicule de belles valeurs comme l'égalité entre sexe, le panache et beaucoup de tendresse. Dans cette nouvelle histoire au long cours, les parents ont été envoyés sur la planète Interdite. Terminée donc l'obsession des devoirs bien faits, des brocolis et du rangement de chambre. Mais de planète en planète, Mortelle Adèle va tenter de contrer Jade, une jeune impératrice qui souhaite soumettre à ses désirs tous les enfants disséminés dans la galaxie.

Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres, de Mr Tan et Diane Le Feyer, éd. Globulle, 13,90€. A partir de 7 ans. Sortie prévue le 21 octobre.

Bonus : le cahier de dessins animés des Schtroumpfs

Pas une véritable lecture mais du coloriage 2.0 tiré de la célèbrissime série de bande dessinée signée Peyo : les schtroumpfs. Avec ce nouveau cahier dessiné, les éditions animées reprennent «Le schtroumpf volant» et «La schtroumpfette à la lune» pour en extraire quelques coloriages interactifs. Le principe est simple. Après avoir téléchargé l'appli Blinkbook (gratuite), l'enfant colorie les dessins grands formats présents dans le cahier, prend en photo ses créations et le tout s'anime comme par magie. Si l'on doit s'armer, certes d'un téléphone, pour une fois la cause est belle puisqu'il permettra de passer un bon moment entre parents et enfants. En tout, 16 animations sont à créer qui, mises bout à bout, créeront huit minutes de film.

Cahier de dessin animé, Les Schtroumpfs, éd. animées, 20€.