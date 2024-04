«Lève-toi pour faire face à la vie, pas pour t’asseoir sur le canapé» : l'avertissement du pape François aux jeunes sur le danger des écrans

En déplacement à Venise, le pape François s’est adressé, ce dimanche 28 avril, à 5.000 jeunes rassemblés au bord du Canal sur le parvis de la basilique della Salute. Le Saint-Père les a invités à lutter contre l’inertie qui «veut que nous voyions tout en gris», il leur a donné comme modèle Venise, «qui nous dit que c’est en ramant avec constance que l’on va loin».

Le Pape François est arrivé à Venise à bord d’une petite vedette à moteur depuis l’île de la Giudecca. Plus de 5.000 jeunes étaient rassemblés pour écouter le souverain pontife. Dans son discours, il les a mis en garde sur les dangers des écrans en leur déclarant : «Lève-toi pour faire face à la vie, pas pour t’asseoir sur le canapé».

Le pape a en effet demandé aux jeunes d’être acteurs de la société, mais les a mis en garde contre le risque de «tout laisser à l’improvisation» dans un monde régit par les «émotions rapides». «Je prie quand j’en ai envie, je vais à la messe quand j’en ai envie, je fais de bonnes choses quand j’en ai envie… cela ne donne pas de résultats : il faut persévérer, jour après jour», a-t-il insisté.

Mettre fin à l’anesthésie de l’âme

Le pontife leur a demandé d’aller «à contre-courant» d’une société où chacun «est seul avec son téléphone portable, accroché aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo». «Prends ta vie en main, engage-toi, éteins la télé et ouvre l’Évangile, quitte ton téléphone portable et va à la rencontre des gens», a-t-il insisté, condamnant la «logique nihiliste du ’je fais pour avoir’ et du ’je travaille pour gagner’».

Les jeunes catholiques, a poursuivi le pontife, ne doivent pas «être des professionnels d’un tapotement compulsif, mais des créateurs de nouveauté» pour lutter contre la «mélancolie» qui paralyse.

Pour «sortir du monde hypnotique des réseaux sociaux qui anesthésient l’âme», le pape les a encouragés à imiter le style de Dieu : «une prière faite avec le cœur, une page que vous écrivez, un rêve que vous réalisez, un geste d’amour pour quelqu’un qui ne peut pas vous rendre la pareille».

Le pontife a ensuite gagné la place Saint-Pierre en traversant le Grand Canal par un pont votif installé pour l’occasion, à bord d’une petite voiturette. Alors que les gondoliers de la Sérénissime suivaient son trajet depuis les eaux, il a longé le canal puis est entré sur la place Saint-Marc sous les vivats de la foule.