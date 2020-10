Exposition : la sculptrice Clara Halter à l'honneur à la galerie Pierre-Alain Challier

Il y a bientôt trois ans, le 27 octobre 2017, disparaissait l'artiste Clara Halter. Célèbre pour avoir, entre autres, crée en 2000 le Mur pour la Paix, oeuvre puissante et humaniste, elle est actuellement mise à l'honneur d'une exposition à la galerie Pierre-Alain Challier. Alors que le «Mur» doit bientôt déménager de l'esplanade du Champ de Mars à la Place de Breteuil, dans la perspective des Invalides, son mari Marek Halter, à l'origine de cette exposition, lui rend hommage en remettant en lumière ses oeuvres marquantes.

L'exposition, ouverte depuis ce mercredi 14 octobre, est une belle occasion de se replonger dans l'oeuvre multiforme et totalement originale de Clara Halter, artiste prolifique mais qui n'accepta d'être exposée que depuis 1992. Dessinatrice par affinité, c'est en 1976 qu'elle décide d'en faire son métier. A travers un fructueux dialogue artistique avec son mari, ils conviennent ensemble d'échanger leurs vocations. Elle sera sculptrice, lui deviendra écrivain, avec le succès que l'on connait.

Au sein de la galerie Pierre-Alain Challier, les visiteurs pourront ainsi découvrir un panel exhaustif des créations de Clara Halter, allant des sculptures aux dessins, en passant par les bijoux et objets divers. Placé sous le haut patronage de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, l'événement met principalement en exergue le fascinant travail de l'artiste, traversé de considérations humanistes, autour des mots et des lettres, l'ecriture tenant une place centrale dans son expression.

Lettres, signes, sont triturés, déformés, agrandis ou rétrecis. A l'instar des caractères arabes déclinés dans les fresques des monuments du moyen-orient, son travail se trouve à mi-chemin entre la calligraphie et le symbolisme. Parmi ces oeuvres visibles jusqu'au 21 novembre à la galerie, on notera l'installation Tumulte, nouvelle version de l'installation de 2005 Scribe et/ou ordinateur, ou encore le Totem, sculpture réalisée à partir d'un volume de verre sablé extrait du Mur pour la Paix.

Une nouvelle destination pour le Mur pour la Paix

Cette dernière oeuvre, Totem, tient à l'heure actuelle une place particulière. En effet, si cette exposition vise à commémorer la disparition de Clara Halter, elle s'inscrit aussi dans le cadre de la nouvelle destination qui sera offerte à l'oeuvre phare de l'artiste dont est tirée la sculpture, à savoir la co-création, avec l'architecte Jean-Michel Wilmotte, en 2000, du Mur pour la Paix. Jusqu'alors visible sur l'esplanade du Champ de Mars, en face de la tour Eiffel, l'installation, en verre, fer et bois, tout en transparence et jeux de lumières, décline à l'infini le mot « paix », dans 49 langues et de multiples alphabets. Une oeuvre qui sera ensuite adaptée à Saint-Pétersbourg, sous le nom de Tour de la Paix, pour le tricentenaire de la ville en 2003, puis, en 2005, à l’occasion du 60ème anniversaire du largage de la bombe atomique sur Hiroshima, prenant pour nom les Portes de la Paix.

Suite à de nombreux actes de vandalisme, ce symbole de fraternité, librement inspiré du Mur des Lamentations de Jérusalem, va ainsi déménager jusqu'à la place de Breteuil (Paris 15e), derrière le Tombeau de Napoléon, et dans la perspective de l'Eglise des Invalides. Une nouvelle inauguration qui devrait avoir lieu fin janvier prochain, par Emmanuel Macron, et qui donnera à voir une oeuvre modifiée par rapport à l'original, puisque, selon les mots de Marek Halter, «le nouveau mur, repensé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, ressemblera à un livre transparent de verre et de fer ». Une seconde vie s'offrira ainsi pour la sculpture qui symbolise le mieux le travail artistique de Clara Halter :

«Après moi, je sais que le monument de Clara fera partie définitivement du paysage de Paris, ville où elle a toujours vécu. Paris mérite d'avoir un monument pour la Paix » expliquait ainsi l'auteur de La mémoire d'Abraham au Parisien.

Exposition Clara Halter, galerie Pierre-Alain Challier, 8, rue Debelleyme, Paris 3e, jusqu'au 21 novembre.