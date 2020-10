Les 5 meilleurs mangas d’octobre 2020

C'est avec une certaine émotion que les plus anciens d'entre vous vivent ce mois d'octobre. La mort de Izumi Matsumoto, 61 ans, et père de la série Max & Compagnie, Kimagure Orange Road au Japon, a en effet marqué les fans. Alors que l'automne s'installe, une certaine mélancolie règne au rayon mangas, mais la qualité est au rendez-vous. Voici notre sélection du mois.

rendez-vous au crépuscule

Daichi Matsuse, © Tetsuya Sano, © loundraw/FLAT STUDIO 2019 / KADOKAWA CORPORATION

Que seriez-vous prêt à faire pour exaucer les derniers souhaits d'une amie touchée par une maladie incurable ? Sur ce sujet délicat, Rendez-vous au Crépuscule donne à apprécier une histoire particulièrement touchante. Daichi Matsuse s'empare de son crayon pour animer le light-novel de Tetsuya Sano. Et dès les premières pages, les amateurs du chara design d'Evangelion devraient même être saisis par la ressemblance avec les héros de la célèbre série des années 1990. Toutefois, le propos n'est pas le même et l'on découvre le quotidien de la jeune Mamizu frappée par une maladie orpheline qui la contraint à ne pas quitter sa chambre d'hôpital. Se sachant condamnée, elle demande à son camarade de classe Takuya de lui faire vivre par procuration ses derniers rêves...

Ôde à la vie et à l'amitié, Rendez-vous au Crépuscule est un titre touchant, qui ne tombe toutefois pas dans le pathos et où la romance n'est jamais très loin. Surtout le dessinateur de Re:Zero (également chez Akata) donne à découvrir un duo attachant dans une histoire complète en deux tomes.

Rendez-vous au Crépuscule, de Daichi Matsuse, éd. Akata, tome 1 disponible.

Sailor moon - Eternal édition

© Naoko Takeuchi

Devenue l'icône parfaite de la Magical Girl, Sailor Moon avait su brillamment reprendre le flambeau d'Emi Magique ou de Gigi que les plus de 30 ans connaissent sûrement. En ce mois d'octobre, place donc à la réédition d'une œuvre culte puisque Sailor Moon s'offre une «Eternal Edition» chez Pika. Une version Deluxe qui comprend de nombreuses planches colorisées, des illustrations inédites et surtout un format plus grand (15 x 21 cm) que les précédentes éditions. Pika promet en outre une série complète en 10 tomes.

Lancé en 1991, le manga de Naoko Takeuchi est devenu l'une des œuvres phares au Pays du Soleil-Levant et rares étaient les petites filles qui ne criaient pas «Moon Prism Power Make Up !» dans les cours de récréation des plus de 40 pays où sa célèbre série animée a été diffusée. On retrouve d'ailleurs avec un certain plaisir son héroïne Usagi Tsukino et toute la troupe qui l'accompagne dans ses péritpéties. Une série jamais ennuyeuse et qui a eu, en son temps, le mérite de placer certains sujets sensibles sur le devant de la scène, notamment en luttant contre une forme de sexisme ou encore en abordant l'homosexualité de certains de ses personnages.

Pretty Guardian Sailor Moon - Eternal Edition, de Naoko Takeuchi, éd. Pika, tome 1 disponible.

Jizo

© Glénat Manga

Halloween approche et notre sélection se devait de mettre en avant un conte horrifique particulièrement soigné et qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'à leurs parents. Jizo nous plonge donc dans l'univers des fameux Yokaï (esprits) japonais à travers un récit aussi dérangeant qu'effrayant. Dès les premières planches, on découvre l'étrange destin du jeune Aki. Un garçonnet perdu et auquel personne ne vient en aide, à son grand désarroi. Toutefois, Aki va rencontrer un autre enfant, Jizo, qui l'invite alors à se réfugier dans un temple isolé. Un lieu protecteur mais aussi inquiétant puisqu'une sorcière cruelle rode dans les parages à la tombée de la nuit...

Permière collaboration entre le Français Antoine Dole, scénariste bien connu sous le nom de Mr Tan et apprécié des amateurs de Mortelle Adèle (éd. Tourbillon), et la Japonaise Mato, le manga Jizo donne à se plonger dans un récit d'effroi glaçant, où le folklore démoniaque nippon se mêle au regard de deux enfants perdus.

Jizo, de Antoine Dole (histoire) et Mato (dessin), éd. Glénat Manga, en un tome disponible le 21 octobre.

forever Tsukasa Hojo

© Pix'n Love

Père de City Hunter (alias Nicky Larson), Cat's Eye ou encore Family Compo, Tsukasa Hojo est «un mangaka qui porte des messages universels, bien loin des préjugés dont il fait l'objet. (...) Il s'est fait la voix des délaissés, celles et ceux qu'on rejette sans même un regard». C'est par ces mots que Pierre-William Fregonese, dans son nouvel ouvrage, rend hommage à l'un des mangakas les plus influents de ces 30 dernières années. Intitulé Forever Tsukasa Hojo, le dernier livre du journaliste nous donne à lire une biographie mais surtout un véritable essai autour de son œuvre.

Un homme, âgé de 61 ans cette année, qui n'a finalement jamais été vraiment starifié en France, contrairement à son pays natal où son talent a su transcender les générations. Et pour cause, la plupart de ses œuvres ont su (parfois en avance) questionner les lecteurs sur de nombreuses thématiques, à l'image de la place de la femme ou encore la reconnaissance de la communauté LBGT. Avec force détails, Forever Tsukasa Hojo est aussi une enquête particulièrement précise autour d'un auteur qui a toujours su mettre son génie créatif au service de sa liberté d'opinion.

A noter, les amateurs franciliens de Tsukasa Hojo peuvent se rendre ce jeudi 15 octobre à 20h au cinéma Les 7 Batignolles à Paris pour une projection spécial du film City Hunter Private Eyes, suivi de l'enregistrement d'un podcast dédié à l'auteur. Des exemplaires du livre seront à gagner.

Forever Tsukasa Hojo, de Pierre-William Fregonese, éd. Pix'n Love, disponible.

Je suis un assassin

© 2019 Hiroyuki Aigamo © Matsuri Akai / OVERLAP

Dans un registre plus léger, mais particulièrement efficace, notre dernière recommandation du mois s'intitule «Je suis un Assassin (Et je surpasse le héros)». Un nouveau titre paru chez Doki-Doki qui nous livre une histoire qui devrait ravir les amateurs de One Punch Man. A l'instar du célèbre manga édité chez Kurokawa, Je suis un Assassin met en scène un personnage surpuissant qui n'agira que dans l'ombre des héros.

On découvre ainsi le destin d'Akira Oda. Un lycéen envoyé avec ses camarades dans un monde parallèle et fantastique où chacun se voit attribuer une tâche. Problème, ce n'est pas lui le héros à qui tout doit réussir. En tant qu'assassin, Akira se devra donc d'observer une certaine discrétion pour opérer. Reste que ses pouvoirs semblent illimités. De là naîtra une aventure cocasse, pleine d'humour et de violence. Divertissant à souhait, Je suis un Assassin est aussi particulièrement flatteur pour les yeux, grâce au trait en constante progression de Hiroyuki Aigamo (qui avait déjà usé sa plume sur Accel World, éd. Ototo).

Je suis un assassin (Et je surpasse le héros), de Hiroyuki Aigamo, éd. Doki-Doki, tome 1 disponible.