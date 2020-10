Abd Al Malik, Karin Viard, Camélia Jordana... : ces artistes qui chantent la République dans «Jours de gloire»

C’est un bel hommage en musique à la République française. Dix-neuf artistes, dont Abd Al Malik et Karin Viard, reprennent des textes emblématiques de 1789 à nos jours sur l’album «Jours de gloire», à paraître le 6 novembre. Un projet plus que jamais d’actualité.

Tous ces extraits de discours, de tribunes, de lettres et de textes de loi ont été sélectionnés par Sébastien Boudria, compositeur et professeur de musique dans deux conservatoires des Hauts-de-Seine qui est à l’origine de cet album imaginé il y a six ans. A force de courage et de persévérance, ce passionné d’histoire a réussi à convaincre des chanteurs et des acteurs de participer à cette œuvre «positive et fédératrice autour de laquelle tous les Français, quels que soient leurs parcours et leurs origines, peuvent se reconnaître et se retrouver», explique le label [PIAS] France.

Alors que l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géo décapité le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un assaillant terroriste a ému toute la France, «Jours de gloire» rend hommage «à l’engagement et au travail de tous (les) enseignants». «Jamais je n'aurais pu imaginer que "Jours de Gloire" puisse être autant d'actualité aujourd'hui. Jamais je n'aurais pu imaginer que notre pays puisse connaître une telle violence. Mais, je réalise à quel point ce projet est la meilleure réponse face à la barbarie : notre unité, la force de notre héritage commun et celles de nos convictions seront toujours plus fortes», explique Sébastien Boudria.

Oxmo Puccino et - M - mobilisés

Avant la sortie officielle de cet album, certains morceaux ont d'ores et déjà été dévoilés en raison de cette actualité. Le rappeur Oxmo Puccino a par exemple repris la lettre aux Instituteurs et Institutrices (1888) de Jean Jaurès, et -M-, de son vrai nom Matthieu Chedid, interprète la lettre à Monsieur Germain d’Albert Camus, que le prix Nobel de littérature a écrit en 1957 à son enseignant.

Grand Corps Malade, Reda Kateb, Sophie Marceau, Muriel Robin, Camélia Jordana, Karin Viard, Michel Bouquet, François Berléand, Denis Podalydès, Michel Aumont, François Morel, Louis Chedid, Jane Birkin, Jacques Frantz, Sabrina Ouazani ou encore Akhenaton comptent parmi les autres artistes que l’on retrouvera sur «Jours de gloire» dont l’ordre chronologique révèle une progression dramaturgique.

Sébastien Boudria a par ailleurs sollicité une centaine de personnalités – policiers, sportifs, chefs cuisiniers, magistrats… - qui ont toutes expliqué dans un livre d’or en quoi les valeurs de la République avaient été essentielles pour elles dans la vie.