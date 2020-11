Des auteurs s'unissent pour créer une maison d'édition «hybride» plus juste

L'auteure de BD Lisa Mandel a eu une idée plutôt ingénieuse : face à la précarité des auteurs de bande dessinée, elle propose «Exemplaire», une nouvelle maison d'édition hybride, plus juste dans la répartition des recettes générées par la vente des albums.

Après avoir auto-édité son «Année exemplaire» grâce au principe du «crowdfunding» (une campagne de financement participatif sur Internet), comme le font désormais de nombreux dessinateurs et scénaristes de BD - dont quelques-uns avec succès comme Margaux Motin - l'autreure a expliqué ce nouveau projet via Instagram.

Selon Lisa Mandel, cette «structure éditoriale alternative à cheval entre l'édition et l'auto-édition» permet de mettre les auteurs au centre de leur production, avec des droits «4 à 5 fois supérieurs» à ceux versés par les maisons d'éditions classiques, mais aussi des contrats transparents offrant plus de liberté à ces auteurs. D'autre part, le nombre de livres imprimés sera, comme dans l'auto-édition, évalué en fonction des commandes et non l'inverse, afin de se placer dans une démarche plus écologique. Enfin, chaque créateur pourra choisir, ou non, de s'occuper de la maquette, du stock des livres ou même du service après-vente.

Une réponse à la précarité grandissante des auteurs

L'auteure des «Nouvelles de la jungle» part du triste constat que «36 % des auteurs vivent sous le seuil de pauvreté», et explique ainsi qu'il y a désormais dix fois plus de nouveautés par an qu'il y a trente ans. Résultat : les 8 ou 10 % de droits que les auteurs touchent ne suffisent plus à les rémunérer convenablement, puisque le nombre de lecteurs n'a lui pas augmenté.

Ce projet fait écho aux revendications des auteurs qui alertent depuis plusieurs années sur leurs rémunérations. Durant le dernier Festival International de BD d'Angoulême, les auteurs avaient par ailleurs manifesté, et certains avaient déjeuné avec le président de la République, de passage dans la capitale charentaise pour réclamer entre autres de meilleures conditions de travail pour les créateurs de bande dessinée.

Un projet soutenu par de nombreux auteurs

Une dizaine de créateurs de BD ont rejoint Lisa Mandel dans cette aventure. Parmi eux, le dessinateur de presse Soulcié, Guillaume Long, devenu notamment célèbre grâce à son blog «A boire et à manger», le très reconnu Charles Berberian («Monsieur Jean») ou encore Théo Grosjean, jeune auteur aux 130 000 abonnés sur Instagram.