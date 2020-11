Les Restos du coeur : Olivia Ruiz et Jean-Paul Dubois rejoignent le collectif d'auteurs de «13 à table !»

Ce 24 novembre 2020, les restos du coeur ouvrent leur 36e distribution alimentaire d'hiver. «13 à table !» propose un recueil de textes de grands noms de la littérature française contemporaine au profit de l'association.

Avec la crise sanitaire, l'organisation s'attend à une forte hausse des inscrits. C'est pourquoi cette septième édition de «13 à table !» s'avère encore un peu plus nécessaire cette année. L'idée est simple : pour un exemplaire à 5 euros acheté, 4 repas peuvent être ditribués.

Depuis 2014, les éditions Pocket reversent intégralement les recettes de ce recueil annuel aux Restos du coeur. Chaque année, par la vente de près de 250 000 ouvrages en moyenne, les éditions Pocket offrent ainsi au moins un million de repas aux plus démunis.

De grandes plumes au service des plus démunis

Du beau monde chaque année pour signer des textes enlevés : Philippe Besson, Maxime Chattam, le duo Eric Giacometti et Jacques Ravenne, Véronique Ovaldé ou encore Franck Thilliez et Leïla Slimani livrent régulièrement des textes pour cette opération solidaire, quand quelques nouveaux venus signent cette année de formidables nouvelles comme Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019 ou encore Tonino Benacquista et Olivia Ruiz dont le premier roman («La commode aux tiroirs à couleurs», JC Lattès) fut un des grands succès de librairie de 2020. A noter que l'inénarrable Riad Sattouf signe la couverture du livre. De quoi booster un peu plus les ventes alors que l'auteur est à l'origine du déjà grand succès de librairie : le tome 5 de L'Arabe du futur.

Lors de leur dernière campagne, les bénévoles de l'association créée en 1985 par Coluche ont pu délivrer plus de 133 millions de repas à près de 900 000 personnes.

Malgré la fermeture des librairies pendant ce second confinement, le recueil de textes est disponible grâce au «click & collect» des très nombreuses librairies qui le pratiquent.

13 à table !, collectif, éd. Pocket, 238 p., 5 €