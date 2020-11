Le duo Creustel présente son court-métrage «Derrière la porte»

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui se tiendra ce mercredi 25 novembre, Marion Creusvaux et Julien Pestel, qui forment le duo Creustel, dévoilent le court-métrage «Derrière la porte». Un film sur un bourreau et sa victime silencieuse qui s’inspire d’une histoire vraie tragique.

S’ils ont pris l’habitude de nous faire rire pendant le confinement (saisons 1 et 2) en publiant des parodies de scènes mythiques du cinéma sur Instagram, les deux comédiens et auteurs n’ont plus envie de plaisanter quand il s’agit de parler de violences conjugales, dont ils ont tous les deux été témoins.

Leur court-métrage relate l’histoire d’une bande de copains qui se retrouvent à l’approche des fêtes de fin d’année dans une maison de campagne pour y passer le week-end. Mathilde, Jérémy, Baptiste, Jean-Mi et Manu, déjà sur place, attendent avec impatience l’arrivée de leur pote Lukas, chanteur populaire, et surtout de sa nouvelle petite-amie que personne ne connaît. Les présentations faites, tout ce petit monde profite de la soirée, entre raclette, digestifs et chorégraphies improvisées dans le salon. Mais au réveil, l’heure n’est plus à la fête. Un drame - que certains préfèreraient taire - s’est déroulé pendant la nuit…

«Cette histoire, c’est la nôtre. Nous l’avons vécu. Des milliers de personnes l’ont vécu et des milliers d’autres la vivront encore. En abordant (le thème des violences conjugales) par le prisme d’une comédie dramatique, nous espérons faire entendre avec attention les voix étouffées de ces femmes. Nous espérons que traiter un sujet aussi grave avec une apparente légèreté, permettra peut-être de briser, pour quelques minutes, cet assourdissant silence, et de lever le voile sur cette lâche brutalité qui reste d’ordinaire cachée, derrière la porte», expliquent Marion Creusvaux et Julien Pestel.

Ecrit en 2019 et présenté depuis dans une dizaine de festivals, «Derrière la porte» sera accessible dès mercredi, à partir de 18h, sur la chaîne YouTube de Julien Pestel qui en est aussi le réalisateur.