Réseaux sociaux : Creustel conclut sa série parodique de confinement avec un génial hommage à Mary Poppins

Tout au long du confinement, le duo Creustel a enchanté le quotidien de leurs 343 000 abonnés sur Instagram avec des parodies hilarantes de films populaires. Ce lundi 11 mai, ils ont posté leur dernière et très réussie vidéo.

Alors que le duo avait l'habitude de poster de courtes parodies d'environ une minute, de la Boum à Jurassik Park en passant par Shining, cette fois, ils se sont fendus d'une longue parodie, véritable bouquet final de plus de deux minutes avec la reprise d'un classique de Disney : Mary Poppins et la cultissime chanson «Supecalifragilisticexpialidocius».

Signe d'un moment de basculement, ce petit film est pour la première fois assorti d'un commentaire touchant sur Twitter et Instagram : «nous avons passés deux mois à vos côtés, chaque jour. Un lien curieux s'est créé entre nous, vous nous avez motivés pour garder le rythme de nos bêtises, pendant ce temps ça nous permettait de ne pas penser à autre chose. On ne s'en va pas, on se retrouvera de temps en temps, ici ou ailleurs».

Et si les paroles sont comme toujours très drôles, elles sont aussi teintées de conseils sanitaires pour ne pas se faire «reconfiner».

A noter que Marion Creusvaux et Julien Pestel n'ont pas fait les choses à moitié et imitent à merveilles les voix d'Eliane Thibault et Michel Roux, les doubleurs VF du film porté par Julie Andrews et Dick Van Dyke, voix qui ont bercé les après-midis de nombre d'enfants depuis 1964, lorsque le film est sorti sur les écrans. On applaudit.

De quoi nous faire presque regretter ces deux mois de confinement.