Quand un grand cru Saint-Emilion passe sous le pavillon des Peaky Blinders

Un partenariat pour le moins surprenant. Le vigneron Thibault Bardet a collaboré avec la production de la série Peaky Blinders pour créer des bouteilles à l'effigie du gang de fiction.

Pour rappel, la série met en scène Thomas Shelby, le leader d'une famille mafieuse du Royaume-Uni, qui progresse au fil du temps dans la hiérarchie du crime organisé. «J’ai imaginé que la famille Shelby poursuivait son ascension sociale. Au début, ils buvaient de la bière, ensuite ils sont passés au whisky et au gin et forcément ils voudraient avoir un jour à leur table des vins de Bordeaux comme l’aristocratie britannique des années 1930», explique Thibault Barder au Figaro.

Le nom de l'entreprise fictive, The Shelby Company, apparaitra donc sur des bouteilles. Une opération de communication qui était logique pour le propriétaire des chateaux Val D’or, Pontet-Fumet, Franc Le Maine et Paradis : «Je voulais aussi rendre hommage à ma famille, à mon arrière-grand-père, Jean Roy, viticulteur dans les années 1920, mais aussi à ma famille de viticulteurs et de gabariers à Saint-Émilion depuis 1704. Elle transportait le vin jusqu’à Bordeaux comme les Shelby transportaient de la contrebande sur les canaux de Birmingham».

Si la prochaine saison de la série a été retardée à cause de la pandémie, les bouteilles sont déjà disponibles à la vente, et en quantité limitée. Le cadeau de Noël idéal pour les fans de Tommy, Arthur et Polly, «By order of the Vignobles fucking Bardet».