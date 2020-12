Dune : le Mook dédié à la saga de SF culte tient toutes ses promesses

Il est arrivé à temps pour les fêtes. Le mook dédié à Dune est désormais disponible et il confirme toutes ses promesses.

Ce croisement entre un magazine et un livre a vu le jour grâce au financement participatif, sur Ulule. Visant 500 backers au départ, l'opération en avait finalement rassemblé 5.000. Nous avions d'ailleurs raconté le succès monstre de l'opération, en mai dernier.

Cette fois-ci, nous avons pu enfin avoir le m(agazine-b)ook entre les mains, et la curiosité des premiers jours a laissé place à une énorme satisfaction. Pour briller en société sur le livre de Frank Herbert, il n'y a pas mieux que cet ouvrage, d'une exhaustivité exemplaire, qu'il est possible de trouver en librairie ou sur Internet, au tarif de 22,50 euros.

un ouvrage total sur une Œuvre culte

Au fil des 256 pages, l'ouvrage, mais également toute la pop culture qui l'entourent, sont passés au crible par Lloyd Chéry, le journaliste à l'origine du projet, et l'énorme équipe de spécialistes qu'il a rassemblée.

Les films, mais aussi les séries, les jeux de société, les comics, tout est passé à la moulinette, avec un dénominateur commun : la passion. Les angles sont multiples, souvent érudits, parfois plus funs. Nos favoris ? Les articles dédiés aux adaptations en jeu vidéo de la saga, ou encore celui consacré au fonctionnement si particulier des distilles, la combinaison recyclante que portent les Fremens.

Un petit tour par le sommaire, assez colossal, vous confirmera que le projet n'a vraiment pas été pris par dessus la jambe.

Deux semaines après la sortie du mook, Lloyd Chéri, qui anime également le podcast hebdomadaire «Plus que de la SF», ne cache pas sa satisfaction : «Je suis personnellement très heureux du retour des contributeurs ainsi que de la presse. Les lecteurs nous font des compliments dithyrambiques. La reliure suisse (le dos du livre n’est pas collé, on peut donc voir toute la reliure de l'ouvrage sur le côté) a fait son petit effet et a surpris beaucoup de gens.»

Des illustrations splendides

L'aspect visuel n'a pas été négligé non plus. Des illustrations splendides, notamment signées Aurélien Police et Fred Vignaux (l'actuel dessinateur de la bande dessinée Thorgal), parsèment les pages. Poétiques et inquiétantes, elles invitent à marcher dans les pas tortueux de la famille Atréides.

Le succès est là, et Lloyd Chéri n'entend désormais pas en rester là. Confronté au report du film, très attendu, de Denis Villeneuve, en octobre prochain, le journaliste s'adapte. Il a décidé d'accompagner le mook jusqu'à la sortie en salles, et il prévoit déjà d'autres aventures éditoriales. «Il faut que nous stabilisions notre modèle économique. Si on regarde sa conception et sa fabrication, le Mook Dune a coûté plus de 100 000 euros. Sans le financement participatif, il était impossible de produire cet ouvrage de 256 pages. J’espère bien revenir avec un nouveau projet pour 2022. Il se peut que le prochain mook se concentre non sur une œuvre, mais sur un auteur majeur de la science-fiction». Nous l'attendrons de pied ferme.

Dune, Le Mook, éditions L'Atalante et Leha, 22,50 €