Dune : un projet de Mook au succès monstre

Les fans plus qu'au rendez-vous. Un projet de Mook consacré à Dune, la célèbre saga de science-fiction, est en train de prendre forme à toute vitesse.

C'est grâce au financement participatif que Dune : le Mook va devenir une réalité. Lancée il y a quelques jours, la campagne Ulule a dépassé le premier palier (500 précommandes) en huit heures, à peine.

Depuis, quatre autres ont été franchis et le contenu sera enrichi. La pagination initiale, de 192 pages, passera finalement à 240 et d'autres bonus sont prévus si les chiffres continuent leur course folle, pour une livraison prévue en novembre prochain.

Un ouvrage inédit

A l'origine de ce Mook : Lloyd Chéry. Ce journaliste, pas de surprise, est fan de SF et de fantasy. Il travaille très régulièrement pour Le Point pop et a lancé récemment le podcast "C'est plus que de la SF", où il reçoit chaque semaine des auteurs et des spécialistes pour décrypter une oeuvre.

Avec ce nouveau projet, il souhaitait «réparer une injustice manifeste en concevant un ouvrage inédit : un essai choral» sur le livre de SF le plus vendu au monde, depuis sa parution au début des années 1960. Il est évidemment enchanté par le succès du crowdfunding. «Plus de 1300 personnes ont déjà participé, de tous âges, à cette aventure. C’est magnifique, cela prouve que Dune est une œuvre intergénérationnelle. Un grand merci à tous.», nous a-t-il fait savoir.

Pour mener à bien cet ambitieux projet, Lloyd ne la joue pas solo. Il s'est ainsi entouré d'une ribambelle de spécialistes, à savoir une cinquantaine d'auteurs et d'autrices de SF, de scientifiques, d'universitaires, d'essayistes, de journalistes et de vidéastes reconnus. Chacun va apporte sa pierre à l'édifice à travers l'analyse d'un ou plusieurs aspects de l'oeuvre et son influence (l'univers, les personnages, les adaptations, la réflexion...).

Quant à l'aspect visuel, il a été notamment confié à deux pointures : Fred Vignaux, l'actuel dessinateur de Thorgal qui a succédé à Rosinski, et Aurélien Police, un illustrateur qui réalise beaucoup de couvertures dans le domaine des littératures de l'imaginaire.

Il n'en fallait pas moins pour rendre hommage à un roman cultissime, qui trotte dans l'imaginaire de générations entières de lecteurs. La saga initiale, de six titres au total, publiés sur vingt ans, a carrément fait de l'Américain Frank Herbert un des auteurs majeurs de Science-fiction.

Lui qui aurait fêté ses 100 ans en octobre prochain a su mêler la géopolitique, la religion, mais aussi l’écologie et la philosophie dans un livre à l'ambition folle. Avec en toile de fond la recherche effrénée de l'épice, cette matière aussi fascinante et mystérieuse, qu'on ne trouve que sur la planète Arrakis.

Longtemps, l'adaptation du mythe au cinéma a paru impossible. Jodorowsky s'y était cassé les dents, dans les années 1970. Un documentaire incroyable est d'ailleurs consacré à cet accident industriel. Quant à David Lynch, il a su mener le projet à bien, mais en a été dépossédé par le producteur, au point de désavouer ce film, pourtant intéressant à bien des égards.

C'est pour cette raison que la version de Denis Villeneuve, attendue pour décembre prochain, fait autant vibrer les fans par avance. Le talent du Québécois, tant visuel que narratif, promet beaucoup, et cet aspect sera évidemment évoqué dans Dune : le Mook. N'oubliez pas, il est encore possible de participer jusqu'au 3 juillet prochain pour précommander un ou plusieurs exemplaires.

Dune : Le Mook, éd. L'Atalante et Leha Editions avec C'est plus que de la SF, Sortie en novembre

