«Rogue Squadron», «Black Panther II»… Disney dévoile un agenda bien chargé

Nouveau film, nouvelles séries… Disney a dévoilé jeudi une série de projets liés pour leur grande majorité à l’univers de Star Wars, et annoncé un nombre d’abonnés record pour sa plate-forme de streaming.

Le nouveau film Star Wars s’appellera « Rogue Squadron », sortira en Noël 2023 et sera réalisé par Patty Jenkins. L’histoire se déroulera dans le futur de la galaxie et suivra une nouvelle génération de pilotes spatiaux, qui gagneront leurs insignes et risqueront leurs vies. Patty Jenkins, dont «Wonder Woman 1984» va sortir d'ici à la fin du mois, sera la première femme à réaliser un long-métrage de la célèbre franchise.

De nouvelles séries estampillées Star Wars sont attendues par les fans, deux d’entre elles étant dérivées de «The Mandalorian». L'actrice Rosario Dawson incarnera ainsi la jedi Ahsoka Tano, qui vient de faire son apparition dans la saison 2 de «The Mandalorian», et mènera ses propres aventures sur Disney+. L'autre série développée par Jon Favreau et Dave Filoni, les créateurs du «Mandalorian», sera «Rangers of the New Republic». Elle se déroulera durant la même période. «Ces séries interconnectées, ainsi que de futures histoires, vont enflammer de nouveaux publics et ravir les plus passionnés de nos fans», a assuré Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, L’ensemble de ces intrigues se rejoindraient pour un bouquet final «époustouflant» promet-elle.

Autres projets annoncés : une série consacrant le retour du célèbre Lando Calrissian. «Lando» développera les aventures du personnage joueur et beau parleur rendu célèbre par la première trilogie «Star Wars», et une autre dérivée du film «Rogue One». Intitulée «Andor», sa production vient juste de commencer à Londres. L'acteur Diego Luna, à qui le rôle-titre a été confié, évoluera aux côtés de Stellan Skarsgard et Fiona Shaw pour un thriller d'espionnage écrit par Tony Gilroy.

Par ailleurs, Hayden Christensen, qui jouait le rôle du jeune Anakin Skywalker dans la seconde trilogie, fait son grand retour au côté d'Ewan McGregor sous les traits de Dark Vador dans la série «Obi-Wan Kenobi». La production doit commencer en mars prochain. Une enquête spatiale intitulée «The Acolyte», qui sera réalisée par la co-créatrice de «Russian Doll», Leslye Headland, et se déroulera «durant les derniers jours de la République», doit aussi voir le jour.

Un peu plus tôt, Kareem Daniel, responsable de la distribution pour Disney, avait annoncé que le géant du divertissement avait programmé dix séries «Star Wars», dix séries se déroulant dans l'univers des super-héros Marvel, sans compter 15 séries Disney et autant de longs-métrages «dans les quelques années à venir». «Wanda Vision» doit débarquer le 15 janvier, avant «Loki» en mai.

Côté cinéma, la sortie de «Black Panther II» est prévue pour le 8 juillet 2022. Par respect pour Chadwick Boseman », l’acteur mort cet été d’un cancer du côlon ne sera pas recasté, ont expliqué les studios Marvel. Enfin, Bob Chapek, directeur général de Walt Disney Company, s’est félicité de voir Disney+ dépasser les attentes les plus folles avec quelques 86,8 millions d’abonnés recensés au 2 décembre.