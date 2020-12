Le théâtre du Châtelet lance des performances depuis son toit diffusées sur la toile

Une nouvelle scène surplombant Paris. Le théâtre du Châtelet crée l’évènement et métamorphose son toit de zinc en plateau artistique. A partir de demain, l’Institution proposera une série de performances d’artistes filmées depuis cette scène inédite, et diffusées sur la chaîne Youtube du théâtre.

Le théâtre donne rendez-vous aux internautes, mercredi 16 décembre à 18h, pour dévoiler cette première initiative « Châtelet sur le toit ». Un premier livestream qui mettra notamment en scène Damon Albarn, Fatoumata Diawara, Sébastien Tellier, LEJ ou Arandel depuis ses toits, offrant une vue à couper le souffle sur la ville Lumière.

Si le Châtelet s’inspire des nombreuses actions artistiques éphémères ayant fleuri sur la toile ces derniers mois en raison de la crise sanitaire, il compte bien maintenir ces performances sur la durée. Aux formes multiples, puisqu’il pourra s’agir d’une chorégraphie, d’une chanson ou d’un texte, ces contenus diffusés en ligne seront en effet dévoilés au fil des saisons, fait savoir le théâtre, alliant numérique et art vivant dans un même élan : mettre en lumière la création.

Toucher un public toujours plus large

Un projet innovant dont l'ambition est aussi de partager, avec un public plus large et peut-être plus jeune, la richesse et la pluralité artistique de la programmation du lieu, comme le note son directeur général Thomas Lauriot dit Prévost dans un communiqué.

« Le Châtelet est l’un des plus beaux théâtres de Paris, au cœur de la Ville. De son toit, la vue à 360° sur la capitale ne cesse de nous émerveiller et de nous inspirer », explique-t-il. « Nous avons voulu partager cette inspiration avec les artistes et le public, et cette sensation d’être au cœur de la Ville, un peu au-dessus. Avec cette nouvelle « scène », nous souhaitons toucher un large public fait de fans du Châtelet et de curieux, qui découvriront notre merveilleux Théâtre pour la toute première fois. »

Une initiative qui s’inscrit dans une démarche d’ouverture à un public plus éclectique du théâtre du Châtelet, annoncée dès sa réouverture en septembre 2019, après deux ans de travaux, avec notamment la mise en place de 10 000 billets à 10 euros pour les moins de 25 ans lors de la saison 2019-2020.