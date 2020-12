Les mangas les plus attendus de 2021

Après une année 2020 tumultueuse en raison de nombreux reports dans le secteur du livre et de la BD, les éditeurs de mangas devraient tout de même enregistrer une année record. Toutefois, 2021 devrait marquer un tournant avec l'arrivée de nombreuses œuvres très attendues par les amateurs, tandis que certains trésors du passé seront enfin édités en France.

Voici, mois par mois, les mangas qui devraient faire parler d'eux dans les librairies. A noter, ce classement sera remis à jour à mesure que les éditeurs dévoileront le calendrier de leurs sorties. Nous suivrons également de près l'arrivée des éditions Dupuis dans le domaine du manga, puisque la célèbre maison a récemment acquise les éditions Vega qui devraient revenir en force cette année.

Janvier

Blue Period

© Tsubasa Yamaguchi/Kodansha Ltd.

Auréolé du prestigieux prix Kodansha meilleur manga de 2020, Blue Period reçoit l'honneur d'ouvrir la nouvelle année dans les rayons manga. Un petit chef d'œuvre qui questionne la vie d'un artiste en devenir à travers le regard de Yatora, un lycéen qui se découvre une passion pour la peinture et le dessin.

Pika, le 20 janvier.

Les carnets de l'apothicaire

Manga adapté du roman du même nom, Les Carnets de l'Apothicaire est un vériable succès au Japon avec plusieurs millions d'exemplaire vendus. Ne vous y trompez pas, car derrière son dessin ultrasoigné, ce titre s'éloigne du traditionnel Shojo pour vous plonger dans un récit mature où une jeune femme se retrouve au milieu de complots et d'intrigues au cœur d'un palais impériale. Une affaire de survie.

Ki-oon, le 21 janvier

Shy

© 2019 Bukimi Miki (AKITA SHOTEN)

Portés par le carton My Hero Academia, les mangas inspirés par l'univers des super-héros ont le vent en poupe. En ce début d'année, Kana attaque avec Shy. Un titre très attendu qui met en scène une jeune héroïne chargée de défendre le Japon.

Kana, le 22 janvier

Février

L'homme qui tua Nobunaga

NOBUNAGA WO KOROSHITA OTOKO -HONNOJI NO HEN 431 NEN ME NO SHINJITSU © 2017 by Yutaka Todo, Kenzaburo Akechi by Akita Publishing

Prévu en novembre dernier avant d'être repoussé à 2021, c'est finalement en février que les amateurs de manga historique pourront ouvrir les pages de L'Homme qui tua Nobunaga. Un titre qui narrera en huit volumes la chute d'Oda Nobunaga, l'homme qui parvint au XVIe siècle à unifier le Japon.

Delcourt/Tonkam, le 3 février

La guerre des mondes

Comptant parmi les références lorsqu'on cite les œuvres de SF fondatrices du genre, La Guerre des Mondes de H. G. Wells (1866-1946) connait une nouvelle adaptation en manga par Sai Ihara et Hitotsu Yokoshima. Le premier tome rejoint la collection Seinen de Ki-oon, qui en profite pour étoffer sa collection des adaptations cultes, dans la lignée de ce que l'éditeur propose autour des romans de Lovecraft.

Ki-oon, le 4 février

Demon Slave

MATO SEIHEI NO SLAVE © 2019 by Takahiro, Yohei Takemura / SHUEISHA Inc.

En Février, les femmes prendront le pouvoir chez Kurokawa qui mise sur Demon Slave pour réveiller les amateurs de shônen. Un titre que nous avons pu lire en avant-première et qui s'avère redoutablement efficace, tant du point de vue de son aspect graphique que du récit, où des chasseuse de démons asservissent aussi les hommes.

Kurokawa, le 11 février

Many Reasons Why

© 2020 Toutarou Minami/SQUARE ENIX

Inspiré par la série Netflix «13 Reasons Why», le manga Many Reasons Why met en scène un huit-clos glacial où se retrouve un groupe de jeunes après le suicide d'une de leur camarade. Un récit psychologique dans lequel les auteurs japonais excellent et qui devrait marquer le mois de février de son empreinte chez Omaké Manga.

Omaké Manga, le 11 février

Mars

Mission : Yozakura Family

YOZAKURA-SANCHI NO DAISAKUSEN © 2019 by Hitsuji Gondaira/SHUEISHA Inc.

Alors que les éditions Kurokawa éditent l'excellent Spy x Family, Kana va proposer de faire la connaissance d'une autre famille d'espions avec Mission : Yozakura Family. Un nouveau shônen issu de Jump Comics au Japon, qui met en scène un adolescent qui doit infiltrer une famille d'espions complètement déjantée. Un titre bourrée d'humour et bien ficelé.

Kana, courant mars

Rilakkuma

Ourson déjà bien connu des enfants et des touristes qui se sont déjà rendus en Asie, Rilakkuma arrive (enfin) en manga en France. Les éditions Noeve Grafx sortiront les deux premiers tomes des aventures de cet ours oisif et feignant, dont chaque page est imprimée d'une mignonitude absolue.

Noeve Grafx, le 26 mars

Avril

Mashle

MASHLE © 2020 by Hajime Komoto/SHUEISHA Inc.

Pour en finir avec Harry Potter, Kazé proposera une parodie qui devrait largement faire parler d'elle en avril prochain. Mashle sera le titre phare de l'éditeur pour le printemps. Son auteur, Haijime Komoto, nous emmène dans un monde de magie où notre héros n'a aucun pouvoir et doit feindre d'en avoir au risque de se faire exclure de la société.

Kazé, Tome 1 et 2 le 7 avril

Dans l'ombre de Creamy

© 2019 by Emi Mitsuki and Studio Pierrot/Coamix

Si certains d'entre vous ont vécu dans les années 1980, vous avez sans doute pu voir quelques épisodes dès 1988 de Creamy, Merveilleuse Creamy, puis dès 1994 dans le célèbre Club Dorothée. Une série animée très réussie où une petite fille reçoit une baguette magique et décide de devenir une immense pop star. Imaginant la suite, l'autrice Emi Mitsuki nous livre Dans l'ombre de Creamy, où elle met en avant la rivalité de Creamy avec une autre chanteuse, Megumi Ayase. Un shojo particulièrement soigné qui devrait attirer autant les nostalgiques que la nouvelle génération.

Kurokawa, le 8 avril

Mai

Zom 100

ZOM 100 ©2019 Haro ASO, Kotaro TAKATA/SHOGAKUKAN

C'est une série qui pourrait bien créer la surprise. Zom 100 met en scène le jeune Akira, qui décide de dresser une liste de 100 choses à faire avant de se transformer à son tour en Zombie, alors que l'humanité court à sa perte. Un titre au ton humoristique qui se révèle être un vrai succès au pays du soleil-levant. Il profite surtout du trait de Kotaro Takata pour mettre en scène cette apocalypse loufoque.

Kana, le 7 mai

NEON GENESIS EVANGELION

© Yoshiyuki Sadamoto . Gainax / Kadokawa Ltd.

On ne présente plus Neon Genesis Evangelion, mais les fans de la série animée et ceux qui n'ont encore jamais lu sa version manga pourront profiter cette année d'une nouvelle édition luxueuse de cette œuvre de SF qui a su marquer son temps. Cette édition grand format compilera les 14 volumes initiaux en sept albums double. De quoi accompagner la sortie du film Evangelion 3.0+1.0 qui avait été repoussé au 23 janvier 2021 au Japon, et qui devrait sortir en France dans le courant de l'année.

Glénat, courant printemps.

Juin

Terrarium

© by HIRASAWA Yûna / Softbank - Flex Comic

Un nouveau manga de SF rejoindra les collections Glénat en juin prochain et il promet déjà beaucoup. Baptisé Terrarium, ce récit nous plonge dans les aventure de Chico et Pino, une adolescente et son petit frère, qui parcourent un monde dévasté dans un futur lointain. Proposé en 4 tomes, ce manga contemplatif entend nous interroger sur l'avenir de l'humanité.

Glénat, le 2 juin

Septembre

Leviathan

Alors que le premier chapitre de Leviathan sera disponible dans le recueil publié par Ki-oon le 7 janvier prochain, il faudra patienter jusqu'à septembre prochain pour découvrir cette nouvelle gréation originale de l'éditeur français. Un titre qui devra être suivi de prêt par tous les amateurs d'Akira, d'Alien et de Blame!, puisque son auteur Shiro Kuroi entend proposer un récit ambitieux. A la lecture des premières pages, son travail est déjà impressionnant et nous plonge dans un huis-clos au cœur d'un vaisseau spatial qui recèle de sombres secrets.

Ki-oon, courant septembre.

Octobre

Goldorak

© Kana

Devenu une œuvre culte en France, Goldorak sera de retour en octobre prochain dans la collection Kana Classics, qui a déjà mis en avant une aventure d'Albator revue par Jérôme Alquié. Le robot géant de Go Nagai s'offrira donc une aventure inédite imaginée par cinq auteurs phares de la BD, et non des moindres avec au scénario : Xavier Dorison, au dessin : Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac, tandis que Yohan Guillo mettra le fruit de leur travaux en couleurs. Une BD-Manga qui devrait cartonner en vue des prochaines fêtes de fin d'année.

Kana Classics, courant octobre

Lupin The 3rd

Le panorama de l'année ne serait pas complet sans mentionner l'arrivée en France d'un premier recueil d'aventure de Lupin The Third. Le héros de Monkey Punch, dont les séries animées et les films sont venus peupler nos écrans, n'avait jamais eu droit à une édition officielle de son manga originel dans nos contrées. 2021 devrait donc réparer cet affront.

Kana, courant octobre