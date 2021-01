Le Louvre a vu sa fréquentation baisser de 72 % en 2020

Conséquence logique de la crise sanitaire, le Louvre, comme les autres musées, s'attendait à un bilan de fréquentation en berne.

Le musée du Louvre a annoncé avoir accueilli 2,7 millions de visiteurs en 2020, soit une baisse de fréquentation de 72 % par rapport à celle de 2019 où 9,6 millions de visiteurs avaient franchi les portes du musées. La cause est évidemment liée à la crise sanitaire puisque le musée sera resté fermé 6 mois, d'abord entre le 17 mars et le 6 juillet puis depuis le 29 octobre. Les pertes de recettes s'élèvent ainsi à plus de 90 millions d'euros avec une aide de l'Etat de 46 millions d'euros. De quoi inquiéter l'un des musées les plus visités au monde.

Une année 2020 avec quelques éclaircies

Signe encourageant de l'intérêt du public : l'année avait très bien commencé pour l'institution qui avait attiré 1,1 million de visiteurs avec son exposition évènement «Léonard de Vinci» qui s'était achevée avant le premier confinement. Le musée, privé de ses visiteurs étrangers, constituant habituellement 75 % des tickets d'entrée, aura pu compter sur la fidélité du public français puisque 84 % des visiteurs provenaient de l'hexagone. Entre le 6 juillet et le 29 octobre, plus de 972 000 personnes ont admiré les oeuvres du lieu.

Comme la plupart des lieux culturels, Le Louvre aura su travailler à une grande diversification de l'offre sur le Net, gagnant plus de 1,02 million d'abonnés sur les réseaux sociaux par rapport à 2019 et comptant désormais 9,3 millions d'abonnés. Le site du louvre.fr a enregistré également 21 millions de visites.

en ordre de marche pour 2021

Alors que personne ne sait encore quand les musées vont pouvoir rouvrir, le musée fourmille de projets pour cette nouvelle année. Si les expositions qui auraient dû se terminer en janvier sont prolongées («Le Corps et l'Âme de Donatello à Michel-Ange. Sculptures italiennes de la Renaissance» et «Altdorfer. Maître de la Renaissance allemande» au Louvre), de nouvelles expositions ouvriront en 2021 : «Un duel romantique. Le giaour de Lord Byron par Delacroix» au printemps au musée Delacroix et «Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne (1675-1919)» cet automne au Louvre, tout comme «En scène ! Dessins de costumes de la collection Edmond de Rothschild». Bien d'autres accrochages sont prévus dans les différentes sites du Louvre.

D'autre part, le musée travaille à l'ouverture de salles rénovées et du «Studio», un espace qui serait dédié à l'éducation artistique et culturelle, mais aussi à sa baisse des consommations énergétiques, à l'acquisition d'environ 100 000 objets (sur 250 000 attendus) qui ont déjà rejoint le Centre de conservation du Louvre à Liévin, et enfin à plusieurs chantiers numériques comme la refonte du site louvre.fr (en cours) ou la mise en ligne de plusieurs collections.

Différentes levées de fonds ont eu également lieu au cours de l'année afin d'aider l'institution dans ses travaux divers, comme le concert de David Guetta retransmis en live stream le soir du réveillon ou la vente aux enchères «Bid for The Louvre».

Reste désormais à savoir quand pourront rouvrir les musées et les lieux d'expositions.