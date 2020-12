David Guetta : comment suivre son concert au Louvre ce soir ?

David Guetta va donner un concert exceptionnel depuis un lieu iconique pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le célèbre DJ français a en effet décidé de faire les choses en grand pour célébrer la nouvelle année puisqu'il se produira devant la pyramide du Louvre, à Paris. Comment suivre ce concert caritatif en ligne ?

A quelle heure ?

Les basses vont se mettre à vibrer au pied de la pyramide du Louvre juste après le décompte de la nouvelle année. Le concert de David Guetta débutera à minuit, au moment du passage à l'année 2021.

L'artiste à la renommée internationale a promis un «spectacle à couper le souffle». Des extraits de répétition publiés sur les réseaux sociaux par le DJ laissent présager une scénographie exceptionnelle.

Où Le regarder ?

L'évènement sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Le personnes souhaitant y assister devront se rendre sur les comptes Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, VK et Triller de David Guetta ou sur la page Facebook de l'Unicef.

Le concert sera également diffusé à partir de 1h20 sur TF1, comme l'a indiqué l'association Les Restos du coeur sur Facebook.

C'est demain, le 31 décembre à 23h45 sur les réseaux sociaux et à 01h20 le 1er janvier en diffusion sur TF1 ! * Un... Publiée par Les Restos du Coeur sur Mercredi 30 décembre 2020

Dans quel but ?

Si le concert vise évidement à divertir les Français en cette fin d'année particulière et compliquée pour beaucoup, il a avant tout un objectif caritatif.

Le producteur et compositeur a déjà organisé des concerts «United at Home» à Miami mais aussi à New York pendant la crise sanitaire. Au total, 1,5 millions de dollars avaient été collectés au profit de l'Unicef et 50 millions de vues collectées.

L'évènement de ce 31 décembre permettra de récolter des fonds pour l'Unicef et les Restos du coeur. Il est d'ores et déjà possible de faire un don sur cette page.