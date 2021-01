Les 5 créations indémodables de Coco Chanel, disparue il y a cinquante ans

Le 10 janvier 1971, Gabrielle Chanel, âgée de 87 ans, faisait un malaise fatal dans sa suite du Ritz. Cinquante ans après, l'empreinte de la plus célèbre créatrice de mode est encore bien présente.

Elle aura passé une vie à créer de nouveaux modèles, et sublimé une femme toujours plus moderne, hormis dix années d'interruption pendant lesquelles la créatrice s'était réfugiée en Suisse, pour tenter de faire oublier ses liens avec l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont ses créations les plus célèbres et toujours d'actualité ? De manière tout à fait subjective, nous en avons listé cinq.

La petite robe noire

Présentée par Coco Chanel en 1926, la «petite robe noire», manches longues et coupée au genou, a bouleversé les moeurs de l'époque, surtout en raison de sa couleur alors encore habituellement réservée au deuil. En cinq décennies, cette robe est devenue la pièce incontournable de toute garde-robe féminine. Cette création emblématique de Gabrielle Chanel assure à la femme autant de classe que de style, et une touche de discrétion qui permet aux simples accessoires (boucles d'oreilles, collier...) d'être mis en valeur avec grâce.

le parfum Chanel N°5

S'il ne devait rester qu'une fragrance, ce serait bien le Chanel N°5, aujourd'hui toujours numéro 1 des ventes mondiales de parfum. Né en 1921, ce «parfum de femme à odeur de femme» fut commandé par Coco à Ernest Beaux, son nez. La légende dit que cette icône de la parfumerie doit son nom au cinquième échantillon proposé par Ernest Beaux, que Coco a retenu. S'il a révolutionné le monde de la parfumerie, c'est que pour le créer, il n'a fallu pas moins de 80 ingrédients, au lieu d'une unique fleur dominante alors habituellement choisie pour créer une fragrance.

La veste en tweed

Cette création de Coco Chanel était l'une des pièces montrée au public dans le cadre de l'exposition «Gabrielle Chanel, manifeste de mode», en septembre 2020 au Palais Galliera. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Né en 1954, en même temps que le tout aussi mythique tailleur de la maison Chanel, la veste en tweed a su traverser les époques sans l'ombre d'une ride. Karl Lageferld disait d'elle qu'elle est «le symbole d'une certaine élégance féminine nonchalante, indémodable et hors du temps, c'est-à-dire de tous les temps». Depuis 1954, la veste Chanel a évolué au gré des modes, entre l'ultra-court ou s'attardant jusqu'au hanches, colorée, brodée ou monochrome. Elle s'impose aujourd'hui comme l'un des vêtements les plus chics et intemporels au monde.

le pantalon d'homme

© Chanel

Coco Chanel a toujours soutenu la féminité sans pour autant faire l'impasse sur le confort. Celle qui a popularisé le fameux look «garçonne» en portant les cheveux courts, aimait également sa liberté de mouvement. Dès 1920, la créatrice fait fi des règles de bienséances de l'époque en adoptant le pantalon d'homme. Souvent large, à taille haute et à l'apparente simplicité, cette pièce reste bien pensée pour le corps de la femme afin d'éviter qu'il l'entrave.

La marinière

© DR/Archives Chanel

Grande adepte des stations balnéaires et notamment Deauville, Coco Chanel s'inspire des marins locaux pour lancer son style «marin». C'est ainsi que la marinière fait son entrée dans les boutiques de la créatrice pendant la Première Guerre Mondiale. Courte et en tissus léger, elle s'adapte ainsi à la pénurie de tissus comme au côté pratique prôné par la jeune femme. Aujourd'hui, elle reste l'une des pièces incontournables du vestiaire de la fashionista.