Lana Del Rey dévoile la pochette et les chansons de son prochain album

Si sa date de sortie reste encore inconnue, on en sait un peu plus sur le prochain album de Lana Del Rey. La chanteuse américaine a en effet dévoilé sur les réseaux sociaux la pochette de «Chemtrails Over The Country Club» et les morceaux qui le composent.

Il devait paraître en septembre 2020, mais la fabrication des vinyles aurait retardé les plans de la star. Il faudra donc patienter encore quelques semaines, voire quelques mois, avant de pouvoir écouter les onze nouvelles compositions de Lana Del Rey, dont «Let me love you like a woman», «Tulsa Jesus Freak», «Yosemite» ou «Dance till we die».

Introducing



‘chemtrails over the country club’



Love you. Hope you love it. pic.twitter.com/w9hhaTXKtR — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 10, 2021

Sur la pochette de l’album qui succèdera à «Norman Fucking Rockwell», sorti en août 2019, on aperçoit la jeune femme qui s’est récemment fiancée - à voir la belle bague qu’elle porte au doigt - entourée de ses amies. «Il y a toujours du tourment et de l’agitation, et au milieu de ça il y a toujours de la belle musique aussi», promet-elle sur son compte Instagram.

On a hâte de découvrir «Chemtrails Over The Country Club», aux mélodies envoûtantes et mélancoliques, assurément.