Festival d'Angoulême : une remise des prix finalement sans public mais avec Thomas VDB

Le Festival International de la BD d'Angoulême a dû se faire une raison : il n'y aura pas de public à la remise des prix ce 29 janvier 2021, mais un certain Thomas VDB, l'un des humoristes les plus drôles du moment, sera tout de même de la partie.

Suite à la crise sanitaire qui se prolonge et s'intensifie, les organisateurs du Festival ont dû s'organiser, alors que le festival avait été annoncé en novembre comme scindé en deux parties : un «premier» temps fin janvier réservé aux professionnels, et un «second» temps réservé au grand public avec les traditionnels stands et les dédicaces pour le début de l'été.

Ainsi, ils ont dû renoncer à quelques-unes de leurs envies. Un «TGV de la bande dessinée» aurait notamment dû se charger d'«emmener physiquement et symboliquement à Angoulême, à la fin de ce mois, des représentants de l'écosystème du 9e art, dans le but, notamment, de leur permettre d'assister à la Cérémonie de Remise des Prix». Il n'aura pas lieu et les professionnels ne seront plus les bienvenus à la cérémonie de remise des prix qui se fera sans aucun public. «Faute de se passer en public, la cérémonie se déroulera sous la forme d'un talk show qui sera filmé sur la Scène Nationale d'Angoulême et retransmis en direct», expliquent les organisateurs. Heureusement, dans l'esprit léger et humoristique qu'on lui connaît, le Festival s'est adapté et ce sera l'humoriste et comédien Thomas VDB qui animera cette soirée avec tout le talent qu'on lui connaît.

L'exposition Emmanuel Guibert reportée

L'exposition traditionnellement consacrée au Grand Prix de la Ville d'Angoulême - cette année 2020 avait vu Emmanuel Guibert être couronné -, serait prête, mais son ouverture au Musée d'Angoulême suspendue aux décisions gouvernementales. «Elle ouvrira ses portes dès que les institutions culturelles seront de nouveau autorisées à accueillir les visiteurs», précise le communiqué. Que les fans d'Ariol se rassurent, cette exposition sera visible jusqu'à la fin du deuxième temps (hypothétique) du festival, c'est-à-dire le 27 juin inclus. En attendant, les voyageurs de la SNCF pourront admirer quelques expositions BD dans les gares.

Des bonnes nouvelles maintenues

Heureusement, ce lot de nouvelles maussades est accompagné de (quelques) informations réjouissantes : le Marché International des Droits est maintenu en ligne et accessible gracieusement à tous les utilisateurs. Tous les éditeurs français de BD se seraient déjà inscrits et de nombreux intervenants étrangers aussi, confirmant la bonne santé du marché de la BD à l'international, malgré une baisse de 20% en 2020 (source BIEF - Le Monde).

D'autre part, le Festival devrait continuer à vivre par le biais de vidéos faites par les auteurs des Sélections Officielles via des interviews sur le site internet du Festival et le Fauve des Lycéens, créé en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale, de la jeunesse et des Sports, sera pour la première fois attribué. Rappelons que pas moins de 1000 lycéens auront désigné, parmi une short list de 5 livres, leur BD préférée.

Enfin, le volet estival du Festival ouvert au grand public devrait toujours se tenir du 24 au 27 juin 2021, si la situation sanitaire le permet. La programmation de ce moment devrait être dévoilée durant la cérémonie du 29 janvier. Reste à croiser les doigts pour la tenue de ce second temps.