«Gucci» : Camille Cottin va jouer dans le prochain film de Ridley Scott

La star de la série «Dix pour cent» est-elle en passe de devenir la nouvelle coqueluche française du cinéma américain ? Camille Cottin sera à l’affiche du biopic «Gucci», réalisé par Ridley Scott.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice et humoriste de 42 ans tourne outre-Atlantique, puisqu’elle sera prochainement à l’affiche du long-métrage «Stillwater» de Tom McCarthy, avec Matt Damon. Celle qui parle couramment anglais - même si elle précise qu'elle doit encore se perfectionner - a par ailleurs donné la réplique à Brad Pitt dans «Alliés» où elle incarnait Monique, et figure au casting de la troisième saison de la série américano-britannique «Killing Eve».

