«OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire» : un nouveau teaser vient d'être dévoilé

Alors que les spectateurs rongent toujours leur frein dans l'attente de la réouverture des cinémas, qui n'est toujours pas d'actualité, la sortie d'un nouveau teaser du prochain OSS 117, toujours avec Jean Dujardin dans la peau de l'agent secret Hubert Bonisseur de la Bath, met un peu de baume au coeur.

Dans cette vidéo d'un peu plus d'une minute, le mythique serviteur de la France répond avec son incontournable sens de la répartie à cette question, posée par son supérieur Armand Lesignac, incarné par le regretté Wladimir Yordanoff, décédé le 6 octobre dernier : « Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur ?»

Et Jean Dujardin, alias OSS 117, de lui répondre du tac-au-tac : « Je vous dirais oui, ça serait de la prétention...Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise».

"Hubert, n’êtes-vous pas le meilleur ?"



Découvrez la réponse de #OSS117 dans ce nouveau teaser.

#AlerteRougeEnAfriqueNoire de @nicolasbedos1 avec #JeanDujardin, @PierreNiney, #FatouNDiaye et le regretté Wladimir Yordanoff .



Dans 3 mois au cinéma pic.twitter.com/gkzZX2wJ1M — Gaumont (@Gaumont) January 14, 2021

On retrouvera donc, pour la troisième fois dans ce rôle, l'acteur français, envoyé cette fois en Afrique de l'Est, pour aider un dirigeant à conserver le pouvoir et éviter la rébellion dans son pays. Le teaser laisse entrevoir une floppée de clichés véhiculés par les personnages, qui ne manqueront pas de faire écho aux récents débats de société sur les thèmes du racisme ou encore de la colonisation.

Nicolas Bedos, qui a remplacé Michel Hazanavicius pour la réalisation, a réuni au casting de son film, outre Jean Dujardin et Wladimir Yordanoff, Pierre Niney, Fatou N'Diaye ou encore Ricky Tribord.

Pour la date d'arrivée sur les écrans de cette comédie, il faudra par contre se contenter d'un «Prochainement au cinéma», la situation sanitaire rendant toujours un peu plus difficile la programmation des sorties en salles.