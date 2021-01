Titeuf : un album sans école à venir pour le roi des cours de récré

On en sait un peu plus sur le nouveau Titeuf, à paraître le 2 juin. Intitulé «La grande aventure», il est le dix-septième de la série.

«Je travaille dessus. Il sortira l'année prochaine», avait confié le dessinateur au micro de Matthieu Noël dans l'émission «L'équipée sauvage» sur Europe 1 en mai 2020. Engagement tenu. L'auteur suisse en a dit un peu plus sur cette «Grande aventure» ce 25 janvier, lors de la conférence de presse annuelle de Glénat, en version «distancielle».

Ce sera donc une histoire complète pour ce dix-septième tome qui comporte 64 pages, soit quelques-unes de plus que les albums de la série, et qui devrait sortir finalement un peu avant la date d'abord annoncée. Titeuf, lui, n'évoluera pas dans son univers quotidien puisqu'il sera cette fois en camp «nature» loin de chez lui. L'occasion pour son créateur d'imaginer une nouvelle galerie de personnages, loin de sa famille et copains, et «d'arrêter un peu de dessiner des pupitres», a plaisanté Zep.

Une BD inspirée par un confinement au vert ? On n'en saura pas plus, même si Zep s'est félicité de cette couleur verte dominante dans ce futur album.

Bientôt trente ans de Titeuf

Démarrée en 1990, la série Titeuf s'est vendue à plus de 23 millions d'exemplaires dans le monde entier, et se décline en dessins animés, séries et produits dérivés. Il y a désormais près de trente ans, Zep a su créer un héros intemporel et immédiatement reconnaissable avec sa houpette blonde, son cheveux sur la langue, sa bande de copains à la «Petit Nicolas», et ses questionnements aussi innocents que parfois très adultes. «Il m'est difficile de me passer de Titeuf plus de quelques mois», a d'ailleurs noté Zep durant son intervention filmée.

Si par son vocabulaire, ses barbarismes savoureux, sa flemme légendaire et ses petites rebellions du quotidien, le gamin à la mèche blonde continue encore aujourd'hui à choquer certains parents par sa liberté de ton, les enfants, eux, en redemandent face à ce petit «morveux» un peu dégoutant, un brin révolté, pas très sympa avec les filles mais au comble de la timidité face à sa «belle». Pour l'instant, le garnement préféré des enfants ne porte en tout cas pas encore le masque. Un peu d'air donc pour les lecteurs.

En attendant de découvrir ce nouvel album, les fans de Zep peuvent se délecter du «Guide du zizi sexuel 2.0», une version améliorée et mise à jour de l'album paru en 2001, en collaboration avec Hélène Bruller.