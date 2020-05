Titeuf : Zep réalise des affiches de prévention du Covid-19

Avec d'autres dessinateurs, Zep a participé à la campagne de prévention suisse «Stop Covid 19».

Le dessinateur de Titeuf a réalisé des affiches à l'attention des écoles ou même des salles d'attente de médecin afin d'expliquer aux enfants les bons gestes pour se protéger du virus et protéger les autres.

Avec «Déconfinement mode d'emploi», le natif du pays montagneux explique ainsi - avec l'humour qu'on lui connaît - les bonnes attitudes à avoir malgré l'autorisation de sortir : rester chez soi le plus possible, porter un masque lors de contacts rapprochés, ou encore aider les plus vulnérables en maintenant un lien avec eux.

© Zep / stop-covid.org

Avec «Ecole primaire», Zep montre un Titeuf qui sait se tenir à distance des autres, ne pas éternuer sur ses voisins de classe, ou encore aller à l'école à pied plutôt qu'en transports en commun, et communiquer avec la maîtresse au moindre symptôme.

© Zep / stop-covid.org

Zep n'est pas seul dans cette lutte contre la maladie. D'autres auteurs ont participé à cette campagne. Parmi eux : Buche, Barrigue ou encore Chapatte. Tous les dessins sont à retrouver sur le site de Stop Covid.





Un Titeuf sur le front du Coronavirus

Depuis le début de l'épidémie, Zep met tout son talent au service de la prévention. Pendant la période de confinement, on a pu voir sur Instagram tout l'engagement du dessinateur pour faire comprendre aux enfants toute l'importance de rester à la maison.