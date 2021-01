Saint-Valentin : ces chansons d'amour à écouter pour une soirée romantique

Si vous avez prévu de fêter la Saint-Valentin le 14 février, il vous faudra la playlist parfaite qui viendra accompagner votre dîner en amoureux. Voici quelques suggestions de chansons pour déclarer votre flamme en musique.

«Love me tender», d’Elvis Presley

Pour voir la vie en rose, quoi de mieux que ce titre incontournable du King sorti en 1956. Point de déhanchés endiablés, mais quelques mots doux qui réchaufferont les cœurs.

«I will always love you», de Whitney Houston

Après avoir chanté «My heart will go on» de Céline Dion, on opte pour ce tube de la regrettée Whitney Houston, et on prolonge la soirée avec le film «Bodyguard» avec le très sexy Kevin Costner.

«(I've had) the Time of my life», de Jennifer Warnes et Bill Medley

«On ne laisse pas bébé dans un coin»... Et encore moins ce morceau culte issu de la bande-originale du film «Dirty Dancing». Attention tout de même à ne pas se prendre les pieds dans le tapis du salon en tentant de reproduire le fameux porté, au risque de finir la nuit aux urgences.

«J’te l’dis quand même», de Patrick Bruel

«J' sais bien qu' j' l'ai trop dit/Mais j' te l' dis quand même.../Je t'aime». Comme Patriiiiick, on profite de la Saint-Valentin pour déclarer sa flamme à l'être cher.

«L’envie d’aimer», de daniel levi

Pour un moment romantique, on délaisse sa coupe de champagne pour reprendre avec sa moitié - et sa poêle en guise de micro - le refrain de cette chanson de la comédie musicale «Les dix commandements».

«Je t’aime», de Lara Fabian

Ce n'est pas la crise sanitaire qui aura raison de votre amour. C'est donc le moment de crier «Je t'aime» à la personne qui fait battre votre cœur, avec la même fougue - enfin pas trop - que Lara Fabian. Un message simple pour la plus belle des déclarations.

«I love you always forever», de Donna Lewis

Sur les conseils de Cupidon, ajoutez à votre playlist ce morceau qui a révélé la chanteuse pop galloise. On oubliera la grisaille ambiante - et les masques - pour rêver d'un amour éternel.

«Someone like you», d’Adele

C'est l'un des titres les plus écoutés à la Saint-Valentin depuis sa sortie en 2011. Et il fontionne aussi pour les cœurs brisés ou les «Sans Valentin» puisqu'il parle de la fin d'une relation amoureuse. Sortez les mouchoirs.

«With or without you», de U2

Interprété par Bono, leader du groupe irlandais, ce morceau reste un incontournable. Et il s'avère plus rock'n'roll que «Je l'aime à mourir» de Francis Cabrel, le «gardien du sommeil de ses nuits».

«Love», de Nat King Cole

Le crooner de jazz américain l'a enregistré seulement quelques mois avant son décès en 1965. «Love» a traversé les années et est devenu un standard que l'on écoutera au coin du feu. A condition d'avoir une cheminée... Un radiateur et un plaid feront l'affaire.

«Sexual Healing», de Marvin Gaye

Pour faire monter un peu plus la température, il y a l'option bougie et lumière tamisée. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur cette chanson qui, selon l'étude «Science behind the song», serait l'une des plus aphrodisiaques. Si la science le dit...

«L’hymne à l’amour», d’Edith Piaf

En 2016, un sondage BVA révélait que «L'hymne à l'amour» était la chanson francophone préférée des Français, devant «Ne me quitte pas» de Jacques Brel.

On ne peut que valider ce résultat. En ce qui concerne la chanson d'amour internationale plébiscitée, ce même sondage classait «Still loving you» de Scorpions en tête.

