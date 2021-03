Booba : que pensent les internautes de son nouvel album «Ultra» ?

Plus de trois ans après «Trône», Booba vient de sortir, ce vendredi, son nouvel album baptisé «Ultra». Un disque présenté comme étant le dernier par le Duc de Boulogne, et qui fait l’objet de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, divisant les internautes.

Après de longs mois d’attente, les fans du rappeur ont pu découvrir les quatorze nouveaux morceaux qui figurent sur l’opus, dont les titres «Azerty» et «Mona Lisa» enregistré avec JSX. Cet ultime album compte de nombreuses collaborations notamment avec des artistes comme Maes, SDM, Dala, Elia, Bramsito, ou encore Gato da Bato.

Avec «Ultra», Booba, toujours brouillé avec le rappeur Kaaris, parie sur un nouveau carton commercial, et mise sur 80.000 ventes en streaming dès la première semaine de sortie. Depuis qu’il a partagé ses morceaux ce vendredi, à minuit, nombreux de ses fans ont publié des messages élogieux sur Twitter, validant les choix de l’artiste.

«Un sans faute», «De Lunatic à Ultra quelle carrière, trop de classique des punchline légendaires le DUC, merci pour les travaux», «C'est quelque chose de royal, très baroque, très souverain, très roi, du grand Booba», «Une fin digne d’un roi», «Ultra album de la décennie», «Un album émouvant, puissant, magnifique»… autant de commentaires qui envahissent la Toile depuis des heures.

Ultra de Booba, son album le plus sombre, le plus pessimiste mais aussi le plus émouvant. C’est un album compact, puissant. Derrière l’armure, Booba montre son visage « ultra » fragile. Il rap, il chante. « Dernière fois », qui clôt son 10e (et dernier?) album, est magnifique. pic.twitter.com/t0aBoL8U7A

— Aziz OGUZ (@Aziz_Oguzz) March 5, 2021