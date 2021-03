Le théâtre de l’Odéon occupé, appel à un rassemblement national devant les lieux culturels ce vendredi

Alors qu’hier jeudi 4 mars, plusieurs dizaines de personnes ont décidé d’occuper le théâtre de l’Odéon pour la nuit réclamant une réouverture des établissements culturels, la CGT spectacle appelle à une mobilisation nationale, ce vendredi, devant les lieux de culture.

« En soutien aux camarades occupant l’Odéon suite à la mobilisation du 4 mars et en vue de l’assemblée générale qui se tiendra devant le théâtre de l’Odéon à 14H : Rassemblons-nous partout en France ce 5 mars à 14 h devant les lieux culturels pour nous faire entendre ! » a ainsi posté le syndicat sur son compte Twitter.

En soutien aux camarades occupant l’Odéon suite à la mobilisation du 4 mars et en vue de l’assemblée générale qui se tiendra devant le théâtre de l’Odéon à 14H :



RASSEMBLONS-NOUS PARTOUT EN FRANCE CE 5 MARS À 14H DEVANT LES LIEUX CULTURELS POUR NOUS FAIRE ENTENDRE ! pic.twitter.com/vOpwxzNGI3 — CGT SPECTACLE (@cgt_spectacle) March 5, 2021

Un appel au rassemblement qui fait suite à la manifestation du monde de la culture, qui a réuni, hier, plusieurs milliers de personnes à travers le pays pour demander la réouverture des lieux culturels et faire part de son mécontentement, un après la fermeture des salles de spectacle, de concert et des cinémas. A l’issue de cette manifestation une cinquantaine de personnes s’était introduite dans le théâtre de l’Odéon, à Paris, et comptait y passer la nuit, rapportait hier à l’AFP Karine Huet, secrétaire générale adjointe du SNAM-CGT.

« Nous ne sortirons pas avant qu'un conseil national des professionnels du spectacle soit convoqué avec Roselyne Bachelot et Jean Castex », a expliqué cette dernière qui figure parmi les « 80 personnes environ » à avoir investi l’Odéon dont l'occupation semble se poursuivre.

Alors que le gouvernement n’a, pour l’heure, donné aucun calendrier de réouverture, et attend le résultat des « concerts-tests » ainsi qu'une expertise sur la situation des intermittents, le monde de la culture demande de la visibilité ainsi que la prolongation de l’année blanche. A ce sujet, une visioconférence avec la ministre de la culture Roselyne Bachelot devrait avoir lieu cet après-midi, à 14 h 30, rapporte Le Monde.