Le chanteur The Weeknd boycotte les Grammy Awards

Alors que les Grammy Awards doivent se tenir ce 14 mars, The Weeknd a annoncé ne pas aller à la cérémonie 2021 et peut-être même plus jamais, selon TMZ.

Ce n'est pas juste une question de présence à la cérémonie : le chanteur ne soumettra plus sa musique au processus de sélection des Grammy Awards, a-t-il expliqué au New York Times. La cause ? Les «comités secrets». Ces derniers font référence aux conditions de nomination des artistes qui ne seraient pas les mêmes selon les artistes. Déjà l'occasion de critiques lors de précédentes éditions, cette annonce a néanmoins été reçue avec étonnement dans la presse musicale.

«Nous ou le Super Bowl»

Le site TMZ voit dans ce retrait des Grammys la conséquence de son choix de monter sur scène lors du Super Bowl. Selon des sources du tabloïd, cette décision lui aurait coûté sa place dans les nominations aux Grammys, précisant toutefois qu'Harvey Mason Jr, l'un des producteurs et artistes les plus en vue des Grammy Awards, se serait défendu de toute influence sur les nominations. The Weeknd n'aurait donc, selon lui, pas été évincé plus que d'autres artistes.

En novembre 2020 déjà, le chanteur au 3 Grammy Awards assurait dans un tweet que cette remise des prix manquait de transparence. Son boycott semble donc aujourd'hui plus que logique.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Avant The Weeknd, d'autres chanteurs tels que Drake ou Kanye West avait déjà noté l'injustice de ces fameux «comités».