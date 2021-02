Super Bowl : The Weeknd fait le show mais le public reste sur sa faim

Comme prévu, The Weeknd a assuré le show lors de la mi-temps du Super Bowl, remporté par les Buccaneers de Tampa Bay, ce dimanche soir. Un spectacle bourré d'effets visuels qui n'a pourtant pas suffi à époustoufler le public.

Pendant 14 minutes, The Weeknd a déroulé ses tubes sur la pelouse du stade Raymond James Stadium de Tampa. Pas de fausses notes pour l'artiste qui avait promis un show à 7 millions de dollars. Sept morceaux, des feux d'artifices XXL, un mur entier de musiciens et de choeurs et des dizaines de danseurs... Le jeune chanteur, qui avait revêtu une veste rouge et des gants en cuir, a chanté et fait danser les 25.000 spectateurs (une jauge réduite à un tiers en ces temps de pandémie) dont 7.500 soignants.

Des absents remarqués

Malgré les efforts du Canadien, le public n'a pas réussi à s'émouvoir du spectacle. En cause ? Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulaient sur la Toile quant à la venue des Daft Punk ou encore d'Ariana Grande, finalement absents. Pas forcément une bonne note pour le chanteur qui a déjà du reporter sa tournée «After Hours tour» à cause de la pandémie -, à 2022.

Seul fait ayant suscité quelques réactions des internautes lors de son spectacle : la scène filmée «en mode selfie», où on peut voir The Weeknd en gros plan se perdant au milieu de ses danseurs aux visages bandés. Le chanteur canadien a ainsi inspiré beaucoup d'internautes sur Twitter avec quelques images presque psychédéliques.

My boss looking for me at work tomorrow morning after I call out #SuperBowl #PepsiHalftime #TheWeeknd pic.twitter.com/1bwOIQjrNC — 366 Sports (@366Sports) February 8, 2021

De son côté, comme prévu, la poétesse Amanda Gorman a transformé l'essai de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, lors de laquelle elle avait récité un poème puissant, «The Hill We Climb». Avant le coup d'envoi du Super Bowl, la jeune femme a de nouveau déclamé un texte commandé par la NFL (National Football League) rendant hommage à trois héros du quotidien face au Covid-19.

De quoi voler un peu plus la vedette au chanteur The Weeknd.

