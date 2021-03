Concerts assis, distanciation, test PCR... que sont prêts à accepter les festivaliers des Eurockéennes ?

Alors que les Eurockéennes n’ont toujours pas officialisé le maintien ou non du festival, prévu du 1er au 4 juillet à Belfort, les organisateurs ont sondé les festivaliers pour y voir plus clair. Test PCR, concerts assis, distanciation, absence de restauration… quelles contraintes sanitaires seraient-ils prêts à accepter pour participer à l'événement musical cet été ?

Le constat est sans appel : les festivaliers ne sont pas prêts à tout. C’est ce que révèle le sondage lancé en ligne par les organisateurs à la suite des annonces de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui impose notamment des concerts assis avec une jauge limitée à 5.000 personnes.

Les concerts assis ne passent pas

Des concerts assis qui ne plaisent pas du tout aux 21.418 participants de ce sondage dévoilé le 6 mars dernier. Alors qu’en 2019, la 31e édition des Eurockéennes avait réuni entre 125.000 et 130.000 festivaliers debout déambulant sur la presqu’île de Malsaucy, 72 % des sondés n’envisagent pas d’assister cette fois-ci aux Eurockéennes en étant assis.

Dans le même esprit, une petite majorité (48 % contre versus 44 % pour) voit également d’un mauvais œil l’obligation de respecter une distanciation entre les spectateurs. Si l’on s’appuie sur ces réponses, les festivaliers ne semblent pas prêts à remettre en question l’essence même d’un festival à savoir : communier dans une ambiance festive et chaleureuse avec les artistes. En témoigne également leur objection face à un festival sans restauration, ni buvette. Ils sont en effet 73 % à ne pas vouloir assister au festival dans ces conditions.

[CONSULTATION FESTIVALIÈRE // LES RÉSULTATS]



Disponible en ligne du 27 février au 6 mars 2021, la consultation publique a reçu, un très fort engouement. L’équipe des Eurocks remercie les 21 418 participant.e.s pour leur vif intérêt.@R_Bachelot @MinistereCC pic.twitter.com/nccNDPZo1l — Les Eurockéennes (@eurockeennes) March 6, 2021

Port du masque et test PCR bien perçus

En revanche et sans surprise, plus de 70 % accepteraient de porter un masque pendant le festival, accessoire définitivement entré dans les mœurs ces derniers mois. Plus étonnant, la présentation d’un test PCR est également acceptée par une très large majorité. Ils seraient 69 % à être prêts à présenter un test de dépistage au Covid pour accéder au festival cette année.

Reste dorénavant à savoir, à la lumière de ce sondage, si les organisateurs maintiendront l’édition 2021. Et si oui, sous quelle forme ?