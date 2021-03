Riad Sattouf annonce la date de sortie du tome 6 des Cahiers d’Esther

Une nouvelle qui va faire plaisir aux nombreux fans de Riad Sattouf. L’auteur vient de dévoiler sur Instagram, la date de sortie du tome 6 des «Cahiers d’Esther».

Très actif sur Instagram, l’auteur de «L’arabe du futur» a répondu à une question qui taraude ses lecteurs. «Un petit message pour toutes celles et tous ceux qui me posent si souvent la question», a ainsi écrit hier Riad Sattouf sur son compte Instagram, avant d’annoncer la bonne nouvelle comme toujours avec lui en image : «Les Cahiers d’Esther 6 est terminé ! Il sort le 10 juin», annonce-t-il.

Un message mettant évidemment en scène Esther, radieuse du haut de ses 15 ans. L’héroïne de papier inspirée par une réelle jeune fille anonyme, avec qui Riad Sattouf s’entretient toutes les semaines afin qu’elle lui raconte son quotidien qu’il met ensuite en images, ajoute de son côté «Yes ptn. Hâte de lire ma pure vie d’exception. MDR».

Lancés en 2015, ces entretiens hebdomadaires condensés par Riad Sattouf avec humour et prépubliés de façon hebdomadaire dans l’Obs ont donné lieu en 2016 au premier tome des Cahiers d’Esther, alors âgée de 10 ans. Depuis, Riad Sattouf rassemble chaque année, les aventures de cette désormais ado dans un ouvrage courant sur une année scolaire. Le tome 6 est donc prévu pour le 10 juin prochain et couvrira l’année de ses 15 ans, dévoilant comme depuis le début de cette saga sa vision du monde, son quotidien et ses états d’âme.

La série publiée aux éditions Allary doit s’achever en 2024 alors qu’Esther fêtera son dix-huitième anniversaire. Une information que Riad Sattouf a confirmé dans son dernier post, précisant qu'«il y aura neuf volumes en tout».